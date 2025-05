Wenn angeborene arteriovenöse Fisteln dicht unter der Hautoberfläche liegen, können sie geschwollen erscheinen und warm sein.

Wird eine große erworbene arteriovenöse Fistel nicht behandelt, fließt viel Blut unter hohem Druck aus der Arterie in das Venengeflecht. Die Venenwände können diesem Druck nicht standhalten, dehnen sich und beulen sich aus (manchmal ähnlich wie bei Krampfadern). In die erweiterten Venen fließt das Blut leichter als bei normalem Verlauf durch die Arterien. In der Folge kann der Blutdruck fallen, was manchmal zu Müdigkeit, Benommenheit oder in seltenen Fällen zu Ohnmacht führen kann.

Um den verminderten Blutdruck auszugleichen, pumpt das Herz kraftvoller und schneller, was die Auswurffraktion des Blutes erhöht. Mit der Zeit überfordern die zusätzlichen Anstrengungen das Herz, und es kommt zu einer Herzinsuffizienz. Je größer die Fistel ist, umso schneller kann es zu einer Herzinsuffizienz kommen, was zu Kurzatmigkeit und Anschwellen der Beine führt.

In seltenen Fällen kann eine große Fistel so viel Blut vom betroffenen Arm oder Bein abzapfen (Anzapfphänomen oder Steal-Syndrom), dass sich Taubheit, Schmerzen und Krämpfe, Blau- oder Grauverfärbung und in schweren Fällen Hautentzündungen bilden. Wenn bei Personen mit dunkler Hautfarbe eine Verfärbung der Haut vorliegt, ist diese womöglich schwer zu erkennen.