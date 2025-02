Überblick über das venöse System

Die Venen leiten das Blut aus allen Organen des Körpers zum Herzen zurück. Die Arterien transportieren das Blut zusammen mit Sauerstoff und Nährstoffen vom Herzen in den Rest des Körpers. Die großen Venen verlaufen parallel zu den großen Arterien und haben oft den gleichen Namen. Außerdem bilden viele namenlose kleine Venen unregelmäßige Netzwerke und verbinden sich wieder mit den großen Venen.

Viele Venen, besonders jene in Armen und Beinen, haben Klappen, die das Blut nur in eine Richtung fließen lassen. Jede Klappe besteht aus zwei Flügeln (Segel oder Blättchen) mit sich überlappenden Rändern. Wenn das Blut Richtung Herz fließt, öffnet es die Segel wie eine Schwingtür, die sich nur in eine Richtung öffnen lässt. Wenn die Schwerkraft oder Muskelkontraktionen das Blut zurückzupressen versuchen oder wenn das Blut anfängt, in die Vene zurückzufließen, werden die Segel verschlossen und verhindern so den Rückfluss. So helfen die Klappen, das Blut zum Herzen zurück zu transportieren: Sie öffnen sich, wenn das Blut zum Herzen fließt, und schließen sich, wenn das Blut zurückfließen könnte.

Der Körper hat

oberflächliche Venen, die in der Fettschicht unter der Haut liegen,

tiefe Venen, die in den Muskeln entlang der Knochen liegen,

Verbindungsvenen, die kurz sind und die oberflächlichen mit den tiefen Venen verbinden.

Die tiefen Venen spielen eine wichtige Rolle dabei, das Blut zum Herzen zurückzupumpen. Die Einwegklappen in den tiefen Venen verhindern den Rückfluss des Blutes und die umgebenden Muskeln üben Druck auf sie aus und helfen, das Blut zum Herzen zu pressen, so wie das Drücken von Zahnpasta aus der Tube. Die kräftigen Wadenmuskeln sind besonders wichtig, um die tiefen Venen in den Beinen bei jedem Schritt fest zusammenzudrücken. Die tiefen Venen transportieren 90 Prozent des Bluts oder mehr aus den Beinen zum Herzen zurück.

Die tiefen Beinvenen

Einwegklappen der Venen

Oberflächliche Venen besitzen zwar die gleiche Art von Klappen wie die tiefen Venen, sind aber nicht von Muskeln umgeben. Demzufolge wird das Blut in den oberflächlichen Venen nicht durch Muskelkraft zum Herzen transportiert. Es fließt daher langsamer als das Blut in den tiefen Venen. Ein großer Teil des Blutes, das durch die oberflächlichen Venen fließt, wird durch die vielen Verbindungsvenen zwischen den tiefen und den oberflächlichen Venen in die tiefen Venen abgeleitet. Klappen in den Verbindungsvenen lassen das Blut zwar aus den oberflächlichen in die tiefen Venen fließen, aber nicht umgekehrt.