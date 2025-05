Pulmonalklappenstenose

Ballonvalvuloplastie

Bei Menschen mit Beschwerden und/oder schwerer Stenose, die mittels einer Echokardiographie festgestellt wird, kann eine Ballonvalvuloplastie durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren wird die Klappenöffnung geweitet, indem ein Ballon an der Spitze eines Katheters durch eine Vene bis ins Herz geführt wird. Ist er in der Klappe angelangt, wird der Ballon aufgeblasen und trennt so die Klappenspitzen voneinander. In seltenen Fällen wird die Pulmonalisklappe durch eine bioprothetische Klappe ersetzt.