Bei der Pulmonal(klappen)insuffizienz fließt immer, wenn sich der rechte Ventrikel entspannt, etwas Blut durch die undichte Pulmonalklappe zurück.

Sie verursacht in der Regel keine Beschwerden.

Die Diagnose stützt sich auf die Befunde körperlicher Untersuchungen und wird mittels einer Echokardiographie bestätigt.

Die zugrundeliegende Erkrankung wird behandelt.

(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen und das Video Das Herz.)

Die Pulmonalisklappe ist die Öffnung zwischen der rechten Herzkammer und den Blutgefäßen, die zur Lunge führen (Lungenarterien). Die Pulmonalisklappe öffnet sich, wenn sich die rechte Herzkammer zusammenzieht, um Blut in die Lunge zu pumpen. Wenn sich die Pulmonalisklappe nicht richtig schließt, läuft etwas Blut von den Lungenarterien zurück in die rechte Herzkammer, was man eine „Regurgitation oder Insuffizienz“ nennt.

Bei Erwachsenen ist die häufigste Ursache einer Pulmonalinsuffizienz:

Ein abnormal hoher Blutdruck in den Lungenarterien (pulmonale Hypertonie)

Der hohe Druck wirkt sich auf die Klappe aus, die dadurch Blut zurückfließen lässt.

Viel seltenere Ursachen sind:

Eine angeborene Fehlbildung der Klappe

Infektion der Herzklappen (infektiöse Endokarditis)

Vergrößerung der Lungenarterie

Operativer Eingriff zur Behebung eines Herzfehlers, der zur undichten Klappe geführt hat

Normalerweise verursacht die Pulmonalklappeninsuffizienz keine Beschwerden. Bei manchen Menschen kommt es zu geschwollenen Knöcheln oder Müdigkeitserscheinungen.

Diagnose einer Pulmonalklappeninsuffizienz Echokardiographie In vielen Fällen wird die Erkrankung bei einer Untersuchung festgestellt, die aus anderen Gründen durchgeführt wurde. Durch ein Stethoskop kann der Arzt das charakteristische Herzgeräusch hören, wenn das Blut durch die undichte Pulmonalklappe zurückfließt. Bei einer Echokardiographie werden Ultraschallwellen verwendet und sie zeigt die undichte Klappe und das herausfließende Blut. Damit lässt sich die Schwere der Insuffizienz bestimmen. Eine Elektrokardiographie (EKG) und Röntgenaufnahmen der Brust können ebenfalls nützliche Informationen liefern.

Behandlung einer Pulmonalklappeninsuffizienz Behandlung der zugrundeliegenden Erkrankung In der Regel wird die Grunderkrankung, welche die Pulmonalklappeninsuffizienz verursacht, behandelt. Die Behandlung kann mit Medikamenten wie Sildenafil oder Bosentan erfolgen, um die pulmonale Hypertonie zu verringern. In seltenen Fällen muss die Pulmonalklappe ersetzt werden.