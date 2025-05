Bauchaortenaneurysmen

University of North Carolina School of Medicine

Bauchaortenaneurysma sind Ausbuchtungen (Dilatationen), die in dem Teil der Aorta auftreten, in dem sie die Bauchdecke durchläuft (Bauchaorta).

Sie dehnen sich in der Regel langsam aus und reißen manchmal.

Die Aneurysmen können ein Pochen im Bauch hervorrufen und bei Ruptur einen tiefen, unerträglichen Schmerz, niedrigen Blutdruck sowie Tod.

Aneurysmen verursachen aber nicht immer Symptome. Oft werden diese Aneurysmen bei einer aus einem anderen Grund durchgeführten Untersuchung oder einem bildgebenden Verfahren entdeckt.

Es werden Medikamente zur Blutdrucksenkung verabreicht und große oder sich ausdehnende Aneurysmen werden entweder operiert oder mit einem Verfahren, bei dem ein Stent in das Aneurysma eingeführt wird, repariert.

(Siehe auch Überblick über Aortenaneurysmen und Aortendissektion.)

Die Hauptschlagader (Aorta) ist die größte Arterie des Körpers. Sie erhält sauerstoffreiches Blut vom Herzen und verteilt es im ganzen Körper über kleinere Arterien, die von ihr abzweigen. Die Bauchaorta ist der Teil, der durch die Bauchhöhle verläuft.

Bauchaortenaneurysma Bild

Aortenaneurysmen des Bauches können in jedem Alter auftreten, kommen aber am häufigsten bei Männern im höheren Alter vor. Rauchen ist ein Hauptrisikofaktor für das Entstehen eines Bauchaortenaneurysmas, insbesondere bei Männern. Es tritt in manchen Familien gehäuft auf, oft bei Personen mit Bluthochdruck, besonders bei Personen, die auch noch rauchen.

Häufig wird ein Bauchaortenaneurysma durch eine Schwächung der Arterienwand verursacht, die auf eine Atherosklerose zurückgeht. Zudem kann eine Infektion der Aortenwand (eine mögliche Komplikation einer Herzklappeninfektion [Endokarditis] oder einer körperweiten Infektion [Sepsis] und einer Gefäßentzündung [Vaskulitis] auch eine Schwächung der Arterienwand verursachen. (Siehe Abbildung Wo Aortenaneurysmen auftreten.)

Symptome eines Bauchaortenaneurysmas Menschen mit einem Bauchaortenaneurysma erleben oft keine Symptome, manche jedoch verspüren ein Pulsieren im Bauch. Ein Aneurysma kann Schmerzen verursachen, zumeist einen tiefen, durchdringenden Bauchschmerz. Manchmal werden die Schmerzen im Rücken oder an den Seiten durch das Zusammendrücken der Wirbelsäule oder der umliegenden Strukturen wahrgenommen. Der Schmerz kann als extrem stark wahrgenommen werden und bleibt unvermindert, wenn das Aneurysma ausläuft. Die ersten Anzeichen für eine Ruptur eines Aneurysmas sind in der Regel ein unerträglicher Schmerz im unteren Bauchraum und Rücken sowie die Tatsache, dass der Bereich über dem Aneurysma druckempfindlich ist. Bei einer darauffolgenden schwerwiegenden Blutung kann es leicht zu einem Kreislaufschock kommen. Ein gerissenes Bauchaortenaneurysma verläuft oft tödlich und ist immer tödlich, wenn es nicht behandelt wird. Wussten Sie ...

Diagnose eines Bauchaortenaneurysmas Ultraschall- oder Computertomographie (CT)-Scan des Bauchraums Schmerzen sind ein nützlicher Hinweis, aber ein Schmerz tritt häufig erst dann auf, wenn das Aneurysma sehr groß und kurz vor dem Reißen ist. Viele Menschen mit einem Aneurysma haben keine Symptome; bei ihnen wird es zufällig im Rahmen einer körperlichen Routineuntersuchung oder eines bildgebenden Verfahrens (z. B. bei Röntgenaufnahmen, CT- oder Ultraschall-Scans) des Bauches diagnostiziert, die aus einem anderen Grund durchgeführt werden. Der Arzt kann unter Umständen eine pulsierende Masse in der Mitte des Bauchraums fühlen. Mit einem Stethoskop ist gewöhnlich in der Bauchmitte aufgrund der Turbulenzen, die entstehen, wenn das Blut durch das Aneurysma fließt, ein zischendes Geräusch (Bruit) zu hören. Bei Personen mit Adipositas können allerdings selbst umfangreiche Aneurysmen unentdeckt bleiben. Aneurysmen, die sich rasch vergrößern und zur Ruptur neigen, verursachen gewöhnlich Schmerzen und sind empfindlich, wenn der Bauchraum untersucht wird. Gelegentlich wird ein Aneurysma mithilfe einer Röntgenaufnahme entdeckt, wenn Kalziumablagerungen in der Wand bestehen, doch liefern diese Aufnahmen kaum andere Informationen. Andere Diagnosemethoden sind hilfreicher, um Aneurysmen zu erkennen und ihre Größe zu bestimmen. Gewöhnlich kann die Größe des Aneurysmas mithilfe von Ultraschall-Scans genau bestimmt werden. Dieses Aneurysma wird dann regelmäßig mittels Ultraschall-Scans kontrolliert, um zu sehen, ob und wie schnell es sich vergrößert. CT-Scans vom Bauchraum, vor allem nach Spritzen eines Kontrastmittels in die Venen, können die Größe und Form eines Bauchaortenaneurysmas genauer als ein Ultraschall-Scan bestimmen, setzen allerdings den Patienten einer gewissen Strahlenmenge aus. Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist ebenfalls sehr genau, ist aber möglicherweise nicht in dem Grad verfügbar wie ein Ultraschall-Scan oder ein CT-Scan. Bei bestimmten Personen über 65 Jahren, wie ehemaligen Rauchern und jenen mit einem Bauchaortenaneurysma in der Familiengeschichte, werden manchmal Ultraschall-Scans im Rahmen einer Früherkennungsuntersuchung auf ein Bauchaortenaneurysma empfohlen, auch wenn keine Symptome vorliegen.