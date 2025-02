Elektrokardiographie

Die EKG-Technologie ist auch in Smartwatches verfügbar. Diese Uhren haben eine Elektrode, die am Handgelenk liegt, um die elektrische Aktivität des Herzens zu messen. Mit dieser Art von EKG können Herzrhythmusstörungen festgestellt werden, einschließlich Vorhofflimmern (AFib), eine Art Herzrhythmusstörung. Im Gegensatz zu einer standardmäßigen 12-Kanal-EKG kann die Herzaktivität mit einer Smartwatch durchgehend anstatt nur einen kurzen Zeitraum lang beobachtet werden. Smartwatch-EKG sind jedoch in der Regel nicht so genau wie eine 12-Kanal-EKG und mit ihnen werden auch nicht so viele verschiedene Erkrankungen des Herzens festgestellt.