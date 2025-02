Verschluss der Bauchschlagader

Bildgebende Verfahren

Die Ärzte stellen ihre Diagnose in der Regel anhand der Symptome der Person und der Befunde der körperlichen Untersuchung. Bildgebungsverfahren, wie ein Ultraschall, eine Computertomographie(CT)-Angiographie, eine Magnetresonanz-Angiographie oder eine herkömmliche Angiographie werden zur Bestätigung der Diagnose herangezogen.

In der Regel wird eine Angiographie, ein invasives Verfahren, bei dem ein biegsamer Kunststoffkatheter in eine der großen Arterien im Oberschenkel eingeführt wird, nur dann vorgenommen, wenn eine Operation oder eine Angioplastie (Öffnung eines Arterienverschlusses durch Aufblasen eines kleinen Ballons in der Arterie) erforderlich ist. In solchen Fällen liegt der Zweck darin, Ärzten vor der Operation oder der Angioplastie genaue Bilder der betroffenen Arterien zu liefern. Nur selten benötigt man eine Angiographie, um die Möglichkeit einer Operation oder einer Angioplastie zu bestimmen. Bei der Angiographie wird ein Kontrastmittel, das auf Röntgenaufnahmen zu sehen ist, über einen biegsamen Kunststoffkatheter in die Arterie gespritzt. Das Kontrastmittel zeigt dann die Konturen in der Arterie, wenn eine Röntgenaufnahme erstellt wird. Die Angiographie zeigt den genauen Arteriendurchmesser und ist besser zur Feststellung bestimmter Gefäßverschlüsse geeignet als ein Ultraschall.

Die meisten medizinischen Zentren verwenden für eine Angiographie weniger invasive Methoden wie etwa eine Computertomographie (CT-Angiographie) oder eine Magnetresonanztomographie (auch Magnetresonanz-Angiographie oder MRA genannt). Bei diesen Tests muss kein flexibler Katheter in eine große Arterie geschoben werden, sondern es wird eine kleine Menge radioaktives Kontrastmittel mithilfe eines Standardinjektionskatheters über eine Vene am Arm in den Blutkreislauf gespritzt.