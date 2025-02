Ein Melasma führt auf sonnenexponierten Hautflächen gewöhnlich im Gesicht zu dunkelbraunen Pigmentflecken.

Es erscheinen fleckige, dunkle Bereiche auf der Haut.

Die ärztliche Diagnose stützt sich in der Regel auf die Untersuchung der Haut.

Die Behandlung umfasst Sonnenschutz und Bleichcremes für die Haut.

Ein Melasma wird wahrscheinlich durch eine Überproduktion des Pigments Melanin hervorgerufen. Melanin wird von speziellen Zellen, die Melanozyten genannt werden, produziert (siehe Hautpigmente – ein Überblick).

Melanozyt Einzelheiten ausblenden Spezielle Zellen, sogenannte Melanozyten, bilden das Hautpigment Melanin. Melanozyten stammen von Zellen aus der tiefsten Schicht der Epidermis, der sogenannten Basalschicht.

Das Vorkommen zu vieler Pigmente in der Haut nennt man Hyperpigmentierung. Ein Melasma tritt meist während der Schwangerschaft (sogenannte Schwangerschaftsmaske) und bei Frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen, auf. Es kann aber so gut wie jeden treffen. Die Erkrankung ist bei dunkelhäutigen Personen am häufigsten und dauert bei ihnen länger.

Personen, die viel Zeit in der Sonne verbringen, haben ein erhöhtes Melasma-Risiko. Weitere Risikofaktoren umfassen autoimmune Schilddrüsenerkrankungen, Medikamente, durch die die Haut empfindlicher gegenüber Sonnenlicht wird, und Antiepileptika.

Symptome des Melasmas Es kommt zu unregelmäßigen fleckigen Bereichen dunkler Haut, insbesondere auf beiden Seiten des Gesichts. Die Pigmentstörung tritt häufig in der Mitte des Gesichts, auf den Wangen, der Stirn, den Schläfen, der Oberlippe und auf der Nase auf. Manchmal haben Menschen die Flecken nur an den Seiten des Gesichts. In seltenen Fällen treten Melasmen auf den Unterarmen auf. Die Flecken verursachen keinen Juckreiz oder Schmerzen und sind lediglich ein kosmetisches Problem. Melasma Bild DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnose des Melasmas Untersuchung durch den Arzt

Untersuchung mit Wood-Licht Die ärztliche Diagnose des Melasmas stützt sich auf die Untersuchung der Haut. Es wird möglicherweise eine Untersuchung mit Wood-Licht durchgeführt, um eine Hyperpigmentierung in der Epidermis (den oberen Hautschichten) von anderen Hauterkrankungen zu unterscheiden.