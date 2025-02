Läusebefall

Vorhandensein von Nissen, Läusen oder beiden

Kopfläuse können entdeckt werden, wenn man das nasse Haar mit einem feinen Kamm von der Kopfhaut weg auskämmt. Die Läuse befinden sich meist am Hinterkopf oder hinter den Ohren. Läuse selbst sind manchmal recht schwer zu entdecken, doch ihre Eier sind auffälliger. Läuseweibchen legen glänzende, grauweiße Eier (Nissen), die als kleine eiförmige Gebilde in der Nähe der Haarbasis fest an den Haaren haften. Jedes ausgewachsene Läuseweibchen legt drei bis fünf Eier am Tag, sodass die Anzahl der Nissen normalerweise weitaus größer ist als die der Läuse. Bei einem chronischen Befall der Kopfhaut wachsen die Nissen mit dem Haar heraus und sind dann je nach Dauer des Befalls in gewisser Entfernung von der Kopfhaut zu finden.

Nissen können von anderen Fremdobjekten an den Haarschäften einfach anhand der Tatsache unterschieden werden, dass sie stark daran anhaften.

Ausgewachsene Körperläuse und ihre Eier können auch in den Nähten von Kleidungsstücken und Bettwäsche vorkommen.

Filzläuse können durch eine sorgfältige Untersuchung mit ultraviolettem Licht entdeckt und durch eine Analyse mit dem Mikroskop identifiziert werden. Filzläuse können außerdem dunkelbraune Flecken (Kot) auf der Haut oder der Unterwäsche hinterlassen.