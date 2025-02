Bullöses Pemphigoid

Juckreiz ist oftmals das erste Symptom eines bullösen Pemphigoids. Es kann sein, dass Bläschen erst nach mehreren Jahren auftreten. Bevor Bläschen auftreten, können sich große erhabene Bereiche entwickeln, die manchmal wie Quaddeln aussehen. Bei dieser Immunstörung bildet das Immunsystem allmählich Antikörper gegen die eigene Haut, was zu großen, festen, sehr stark juckenden Blasen führt, umgeben von normal aussehender oder roter und entzündeter Haut. Die Blasen platzen normalerweise nicht, aber wenn das geschieht, heilen sie oft sehr schnell.

Die Blasen entstehen meist dort, wo der Körper flexibel ist, wie in den Kniekehlen, an den Unterarmen, in den Ellenbogenbeugen und in der Leistenbeuge. Sie entstehen manchmal an verletzten Hautstellen, am After oder an den Genitalien, an den Unterschenkeln und an Stellen, wo eine künstliche Öffnung zur Außenseite des Körpers (z. B. ein Stoma im Bauchraum) vorhanden ist. Eine seltene Form des bullösen Pemphigoids betrifft Hände und Füße und kann wie eine Form der Hand-und-Fuß-Dermatitis aussehen. Blasen im Mund sind selten.