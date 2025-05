Pyoderma gangraenosum manifestiert sich meistens zuerst in Form einer roten Papel, die wie ein Pickel oder Insektenstich aussehen kann. Eine Blase als erste Erscheinungsform ist seltener. Aus dem Pickel bzw. der Blase entwickelt sich schließlich eine offene, schmerzende wunde Stelle (Geschwür), die sich rasch ausbreitet. Die Geschwüre weisen erhöhte dunkle oder lilafarbene Ränder auf. Sie können zusammenwachsen und größere Geschwüre bilden. Nach Abheilen der Wunden bleiben häufig Narben zurück.

Bei den Betroffenen treten häufig Fieber und ein allgemeines Krankheitsgefühl auf.

Pyoderma gangraenosum Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto ist ein offenes Geschwür (Ulkus) mit einem erhöhten rosafarbenen bis violetten Rand am Bein zu sehen. © Springer Science+Business Media

Pyoderma gangraenosum kann sich auch an anderen Stellen entwickeln, wie beispielsweise in der Bauchdecke um eine Kolostomie- oder Ileostomieöffnung herum bei Personen mit chronisch-entzündlicher Darmerkrankung oder an den Genitalien oder Pobacken. Bei einigen Personen mit Pyoderma gangraenosum sind andere Bereiche als die Haut betroffen, wie etwa Knochen, Lunge, Herz, Leber oder Muskeln.