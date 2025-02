Pannikulitis zeichnet sich durch schmerzempfindliche rote oder lila Beulen (Knoten) aus, die tief in der Fettschicht unter der Haut (Subkutangewebe) entstehen. Sie sind meistens groß und erstrecken sich im Durchmesser über mehrere Zentimeter.

Die Beulen sind am häufigsten an Armen und Beinen und treten seltener am Gesäß, dem Rumpf oder im Gesicht auf.

Pannikulitis Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto sind rote Beulen (Knötchen) unter der Haut an den Oberschenkeln eines Patienten mit Pannikulitis zu sehen. © Springer Science+Business Media

Bei den Betroffenen können Symptome einer körperweiten Entzündung wie Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen und Unwohlsein auftreten.