Bei einer schiefen Nasenscheidewand ist das Nasenseptum gekrümmt oder nicht mittig, wodurch ein Nasenloch kleiner ist als das andere.

Die Nasenhöhle im Innern der Nase wird von der Nasenscheidewand in zwei Durchgänge geteilt. Sie ist aus Knochen und Knorpel geformt und reicht von den Nasenlöchern bis zur hinteren Nase. Normalerweise liegt die Nasenscheidewand (Septum) ungefähr in der Mitte zwischen beiden Nasenlöchern. Sie kann aber von Geburt an oder durch eine Verletzung so geformt sein, dass die eine Seite der Nase enger ist als die andere. Die meisten Menschen haben kleinere Abweichungen der Nasenscheidewand, sodass eine Seite der Nase enger ist als die andere.

Symptome einer schiefen Nasenscheidewand Eine leichte Abweichung verursacht normalerweise keine Beschwerden. Bei einer schweren Abweichung kann jedoch eine Seite der Nase blockiert sein, sodass es zu Verstopfungen und leicht zu Nebenhöhlenentzündungen (Sinusitis) kommt, besonders wenn die schiefe Nasenscheidewand den Zugang einer Nebenhöhle zur Nasenhöhle versperrt. Auch Nasenbluten kann häufiger vorkommen, weil die verstärkte Luftbewegung auf der freieren Seite die Schleimhaut austrocknen lässt. Weitere Beschwerden können Gesichts- und Kopfschmerzen und eine laute Atmung in der Nacht umfassen.

Diagnose einer schiefen Nasenscheidewand Untersuchung durch den Arzt Ärzte können die Abweichung normalerweise im Rahmen einer Untersuchung feststellen.