Mittelohrentzündung (seröse)

Die Betroffenen werden angewiesen, ihre Nase vorsichtig zusammenzudrücken und zu schlucken. Dieses Manöver kann mehrmals am Tag wiederholt werden, um Luft durch das Mittelohr zu drücken.

Der Arzt kann auch eine spezielle Spritze (Mittelohr-Belüfter) verwenden, um Luft in ein Nasenloch des Patienten zu blasen, dann das andere Nasenloch zuzuhalten, während der Patient schluckt. Durch diese Technik (als Politzer-Verfahren bezeichnet) wird Luft in die eustachische Röhre und in das Mittelohr gepresst.