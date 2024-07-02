Einführung in Tod und Sterben

Die Sterbebegleitung wird weltweit sehr unterschiedlich gehandhabt und von medizinischen, kulturellen, sozialen und rechtlichen Überlegungen beeinflusst. Über den voraussichtlichen Verlauf einer Krankheit einschließlich Sterben und Tod zu reden, gehört ebenfalls zur medizinischen Versorgung. Ärzte und Patienten verwenden dabei oft unterschiedliche Begriffe und fühlen sich bei solchen Gesprächen unterschiedlich wohl.

Die Menschen unterscheiden sich zudem hinsichtlich der gewünschten Informationsmenge und Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Schwerkranke Patienten und ihre engsten Angehörigen sollten versuchen, den voraussichtlichen Verlauf der Krankheit sowie die Lebensoptionen mit den speziell einhergehenden Beeinträchtigungen sowie die Familiensituation zu verstehen.

Die Patienten sollten genau angeben, welche Behandlung sie bevorzugen und welche Art der familiären Unterstützung sie wünschen. Solche Präferenzen werden als Vorausverfügung bezeichnet. Menschen, die mit ihrer Familie und ihren medizinischen Betreuern nicht über die bevorzugte Behandlung gegen Ende ihres Lebens sprechen, könnten Therapien (z. B. Chemotherapie oder Operation) erhalten oder in Situationen geraten, die sie nicht wollten.