Recherchieren einer Krankheit

Wenn eine Erkrankung erstmals diagnostiziert wird, händigt der Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft häufig ein Merkblatt mit den wichtigsten Informationen aus. (Siehe auch Einführung in die optimale medizinische Versorgung.)

Falls der Patient mehr über seine Krankheit erfahren möchte, stehen viele weitere Quellen zur Verfügung. In den Vereinigten Staaten wenden sich die Menschen in der Regel an das Internet und suchen entweder einen Begriff in einer Suchmaschine (wie z. B. Google) oder fragen ihre Kontakte in den sozialen Medien. Obwohl das Internet ein enormes Informationsvolumen liefert, variiert jedoch die Genauigkeit dieser Informationen stark. Es kann schwierig sein, die Glaubwürdigkeit von Onlinequellen zu beurteilen. Andere Möglichkeiten, um auf Informationen zu stoßen, können umfassen, dass man Ärzte, Krankenpfleger und andere Fachkräfte um Informationen über die Krankheit und um eine Empfehlung zu verlässlichen Informationsquellen bittet. Einige örtliche Bibliotheken, Universitäts- oder Krankenhausbibliotheken verfügen über nützliche Forschungsarbeiten einschließlich eines Forschungsbibliothekars.

In der Regel sind behördliche medizinische Quellen verbindlich und verlässlich. Zu den zuverlässigen Informationsquellen des Internets, die der Öffentlichkeit eine große Menge an nützlichen und genauen Informationen bereitstellen, gehören im Folgenden:

National Institutes of Health (NIH)

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Diese Websites bieten außerdem Links zu anderen hilfreichen und verlässlichen Websites. Einige landesweite und regionale Gesundheitssysteme stellen auch zuverlässige Ressourcen zu Krankheiten und ihren Behandlungen für Patienten und Ärzte online zur Verfügung. Viele krankheitsspezifische, patientenorientierte Seiten (z. B. die National Multiple Sclerosis Society oder die Alzheimer’s Association) bieten Informationen für Menschen, die unter einer bestimmten Krankheit leiden. Dagegen sind Seiten, die bestimmte Produkte oder Leistungen verkaufen möchten, eventuell weniger verlässlich. Ihre Informationen können parteiisch oder ungenau sein.

Darüber hinaus können Selbsthilfegruppen hilfreiche Informationen und psychologische Unterstützung bieten. Interessenten finden solche Gruppen über Lokalzeitungen, Krankenhäuser, Arztpraxen und andere medizinische Fachkräfte sowie über das Internet. In den meisten Städten in den USA gibt es Selbsthilfegruppen, manchmal auch für bestimmte Krankheiten. Der Gilda’s Club beispielsweise, der in vielen Städten tätig ist, bietet Unterstützung für Menschen, die mit Krebs leben. Menschen, die an derselben Krankheit leiden oder sich um jemanden mit derselben Krankheit kümmern, können viele praktische und nützliche Alltagstipps geben, etwa wo Teile einer Spezialausrüstung erhältlich sind, welche Ausrüstung am besten funktioniert, wie man sich gegenüber jemandem mit dieser Krankheit verhält oder ihn pflegt.

Weitere Quellen sind Internetforen. In diesen Foren können Menschen miteinander über spezifische Erkrankungen diskutieren und mögliche Ressourcen austauschen. Allerdings ist insbesondere die wissenschaftliche Stichhaltigkeit der dortigen Informationen nicht als erwiesen anzunehmen. Die individuellen Erfahrungen oder Ratschläge zu einer Krankheit von einer Person sind möglicherweise nicht auf eine andere Person mit der gleichen Erkrankung übertragbar.