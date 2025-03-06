Optimaler Ablauf bei einem Arzttermin

Der Patient sollte vor jedem Arztbesuch eine Liste vorbereiten, um sicherzustellen, dass der Arzt alle medizinisch relevanten Informationen bekommt. Die Liste sollte Folgendes enthalten:

Alle gesundheitsbezogenen Fragen

Alle Symptome oder medizinischen Probleme, einschließlich psychischer Gesundheitsprobleme

Alle kürzlichen Nebenwirkungen, die unter der Einnahme von Medikamenten auftraten

Alle diagnostischen Untersuchungen oder neuen Therapien, die von einer anderen medizinischen Fachkraft empfohlen wurden

Angaben darüber, wann und warum der Patient verschriebene Medikamente nicht in der verordneten Form eingenommen hat (z. B. „Anscheinend bekomme ich davon Magenkrämpfe“ oder „Ich kann mir das Medikament nicht leisten“)

Änderung der persönlichen Daten und Lebensverhältnisse einschließlich wichtiger Ereignisse (z. B. Pensionierung, veränderte Familienverhältnisse, Umzug in eine neue Wohnung)

Die Liste sollte im Voraus aufgeschrieben werden. Während des Arztbesuchs herrscht in der Praxis oft reger Betrieb, sodass der Patient leicht abgelenkt ist oder vergessen kann, was er sagen wollte. Die Liste sollte zudem priorisiert sein, d. h., die wichtigsten Punkte sollten zuerst aufgeführt werden. Die Symptome müssen so genau wie möglich beschrieben werden und sollten nicht heruntergespielt oder aufgebauscht werden, einschließlich ihrer Häufigkeit und Dauer, und wann die Symptome schlimmer werden oder nachlassen. Um konkrete, sinnvolle Fragen stellen zu können, kann es nützlich sein, vor dem Arztbesuch über eine Krankheit, empfohlene diagnostische Untersuchung oder Therapie zu lesen oder mit jemandem zu sprechen, der bereits Erfahrung damit hat.

Alle Unterlagen (z. B. Versicherungs-, Schul- oder Einstellungsunterlagen), die vom Arzt oder dem Praxispersonal auszufüllen sind, sollten mitgebracht werden. Der Patient sollte zudem seine gültige Versichertenkarte, den ggf. erforderlichen Überweisungsschein und ein Zahlungsmittel zur Begleichung der entstehenden Kosten dabeihaben.

Damit das Praxispersonal ausreichend Zeit hat, die Versicherungsunterlagen zu prüfen und sicherzustellen, dass alle erforderlichen Formulare vorliegen, ist es sinnvoll, die Arztpraxis ca. 10 bis 15 Minuten vor dem vereinbarten Termin aufzusuchen (insbesondere beim ersten Besuch). In manchen Praxen müssen Patienten vor oder während des Termins online oder persönlich aktualisierte Angaben zu ihrem Gesundheitszustand machen. Diese Aktualisierungen können sich bei der Besprechung von Problemen anlässlich des Besuchs als nützlich erweisen.

Während des Arztbesuchs ist es wichtig, dem Arzt aufmerksam zuzuhören und seine Fragen so wahrheitsgetreu und vollständig wie möglich zu beantworten, auch wenn es um sensible Fragen geht (etwa Blasenkontrolle oder sexuelle Praktiken). Falls eine Therapie oder eine invasive diagnostische Untersuchung erwogen wird, sollte der Patient Folgendes fragen:

Wie wirksam ist die Therapie bzw. wie genau ist die diagnostische Untersuchung?

Inwiefern werden die Ergebnisse die Therapie beeinflussen?

Was sind die möglichen Nebenwirkungen der Tests oder der Behandlung?

Welche anderen Optionen stehen zur Verfügung?

Welche konkreten Ziele werden mit dieser Therapie verfolgt?

Wie wird die Reaktion auf die Therapie verfolgt oder überwacht?

Alle weiteren Fragen, die der Patient zur Therapie oder Untersuchung hat

Falls der Patient etwas nicht verstanden hat, sollte er stets um Erläuterungen und eventuell verfügbares Infomaterial bitten, z. B. auch in Form von verlässlichen Links. Der Patient kann darum bitten, die Anweisungen des Arztes notieren und diese dann am Ende dem Arzt vorlesen zu dürfen, um sicherzustellen, dass die Anweisungen verstanden wurden. Durch das Vorlesen hat der Arzt Gelegenheit, Missverständnisse aufzuklären.

Es kann ebenfalls sinnvoll sein, sich während des Besuchs Notizen zu machen. Für Patienten, die schriftliche Informationen nicht nutzen können oder Seh-, Hör- oder Sprachprobleme haben, sind ggf. andere Lösungen erforderlich, um den Informationsüberblick zu gewährleisten. Die Anweisungen könnten z. B. auf einer Audiodatei aufgezeichnet werden, oder ein Familienangehöriger oder Freund erklärt sich einverstanden, schriftliche Anweisungen erforderlichenfalls vorzulesen. Auch beim Gang zur Apotheke wegen Medikamenten kann sich der Patient an dieser Vorgehensweise orientieren.

Vor dem Verlassen der Praxis sollte der Patient seine Frage- und Symptomliste überprüfen und ggf. offene Fragen ansprechen. Sind noch viele Fragen offen, muss eventuell ein neuer Termin vereinbart werden, oder der Arzt verweist den Patienten für weitere Informationen an andere medizinische Fachkräfte wie Pflegefachkraft, Apotheker oder Ernährungsberater.

Nach dem Besuch sollten die empfohlenen Folgetermine vereinbart werden. Alle Rezepte sollten eingelöst und alle schriftlichen Unterlagen, die der Arzt oder Apotheker dem Patienten mitgibt, gelesen werden. Dies umfasst auch einen Ausdruck mit einer Zusammenfassung des Arztbesuchs.