Körperliches Wachstum und Geschlechtsreife bei Jugendlichen

In den USA werden nach dem 2. Lebensjahr die Wachstumstabellen der amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) verwendet.

In der Adoleszenz gibt es einen Wachstumsschub. Bei Jungen setzt der Wachstumsschub zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr ein (zumeist zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr), in der Regel ein Jahr, nachdem die Hoden anfangen zu wachsen. In dem Jahr mit maximalem Wachstum wachsen Jungen ungefähr 10 Zentimeter. Bei Mädchen setzt der Wachstumsschub im Alter von 9,5 bis 14,5 Jahren ein (zumeist im Alter zwischen 11. und 13,5). In dem Jahr mit maximalem Wachstum wachsen Mädchen ungefähr 9 Zentimeter. Im Allgemeinen wiegen Jungen mehr und sind größer als Mädchen.

Wenn der Wachstumsverlauf nicht der Regel entspricht, besonders bei einem Jungen, dessen körperliche Entwicklung verzögert ist (siehe Verzögerte Pubertät), oder bei einem Mädchen, dessen Entwicklung zu schnell voranschreitet (siehe Verfrühte Pubertät), kommt es möglicherweise zu emotionalem Stress. Die meisten Kinder, die langsam wachsen, erreichen schließlich eine normale Körpergröße (siehe Pubertas tarda – konstitutionelle Verzögerung der Pubertät). Wenn bei Jugendlichen jedoch das Wachstum verzögert oder auffällig ist (siehe Wachstumshormonmangel bei Kindern), sollte dies untersucht werden, um Erkrankungen oder andere körperliche Ursachen auszuschließen. Außerdem kann man die Jugendlichen auf diese Weise beruhigen.