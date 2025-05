In über 95 Prozent der Fälle gibt es keine bestimmte Krankheit für übermäßiges Weinen. Obwohl solches Weinen für die Eltern sehr anstrengend ist, beruhigt sich das Kind und hört schließlich von allein damit auf.

Säuglinge weinen häufig, weil sie müde sind.

Im Alter zwischen 6 Monaten und 3 Jahren kommt es häufig nachts zum Weinen, weil das Kind nach dem normalen nächtlichen Aufwachen nicht mehr einschlafen kann. Von selbst wieder einzuschlafen ist besonders für solche Kinder schwierig, die es gewohnt sind, unter bestimmten Voraussetzungen einzuschlafen, z. B., während sie gewiegt werden oder wenn sie einen Schnuller haben.

Ab dem Alter von 3 Jahren kommt es nachts häufig zu Angstzuständen. Die jeweilige Angst hängt normalerweise vom Alter des Kindes sowie seiner emotionalen und körperlichen Entwicklungsstufe ab. Manchmal weinen Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren nachts vor Angst, scheinen aber nicht wach zu sein oder können nicht getröstet werden. Außerdem können sie sich nicht mehr an einen Traum oder an das Weinen in der Nacht erinnern, wenn sie morgens aufwachen. Diese Wein-Episoden werden Nachtangst genannt.

Wussten Sie ...