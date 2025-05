Trennungsängste und Fremdeln

Trennungsängste treten als Phase der normalen Entwicklung auf. In dieser Phase bekommen die Kinder leicht Angst, wenn sie von ihren Eltern oder primären Bezugspersonen getrennt werden. In der Regel beginnen Trennungsängste, wenn das Kind ungefähr 8 Monate alt ist. Am intensivsten treten diese Ängste im Alter von 10 bis 18 Monaten auf. Wenn sie von ihren Eltern oder Bezugspersonen getrennt werden, besonders, wenn sie nicht zu Hause sind, fühlen sie sich bedroht und unsicher. Aus Gründen der Sicherheit und Beruhigung halten sie Augenkontakt zu ihren Eltern und Bezugspersonen. Kinder in diesem Alter, die weinen, wenn ihre Eltern oder Bezugspersonen den Raum verlassen, sind nicht „verwöhnt“. Viel mehr weist das Weinen darauf hin, dass die Kinder eine Beziehung zu ihren Eltern oder Bezugspersonen aufgebaut haben. Das Weinen in dieser Situation ist eine positive Reaktion.

Mit Kindern in diesem Alter können die Eltern versuchen, Guck-guck-Spiele zu spielen, um den Kindern beizubringen, dass man nur außerhalb des Sichtfeldes und nicht für immer fort ist (Objekt- oder Personenpermanenz).

Die Trennungsängste bleiben bestehen, bis das Kind ungefähr 24 Monate alt ist. In diesem Alter haben die Kinder die Objektpermanenz erlernt und Vertrauen aufgebaut. Objektpermanenz ist das Wissen, dass Dinge (z. B. die Eltern) auch dann noch existieren, wenn sie weder sichtbar noch hörbar sind. Trennungsängste verschwinden mit der Zeit, da die Kinder gelernt haben, dass ihre Eltern oder Bezugspersonen immer noch existieren, auch wenn sie nicht zu sehen sind. Kinder haben gelernt, darauf zu vertrauen, dass ihre Eltern oder Bezugspersonen schließlich wieder zurückkommen werden.

Normalerweise sind Trennungsängste kein Grund zur Besorgnis und bedürfen keiner Untersuchung durch den Arzt.

Trennungsängste unterscheiden sich von einer Trennungsangst des Kindesalters, die bei älteren Kindern auftritt. Kinder mit dieser Störung weigern sich normalerweise, in den Kindergarten oder zur Schule zu gehen. Bei starker Ausprägung kann diese Trennungsangst die normale Entwicklung des Kindes beeinflussen.

Eltern sollten als Reaktion auf die Trennungsängste des Kindes ihre eigenen Aktivitäten nicht einschränken oder aufgeben, da eine solche Reaktion das Heranreifen und die Entwicklung des Kindes beeinflussen könnte.

Wenn Eltern dazu bereit sind auszugehen oder das Kind in einer Kindertagesstätte zu lassen, können sie Folgendes versuchen:

Sicherstellen, dass das Kind die vorübergehende Bezugsperson kennt

Die Person, die sich um das Kind kümmert, ermutigen, das Kind mit Spielzeug, einem Spiel oder anderen Aktivitäten abzulenken, wenn die Eltern gehen

Ihre Reaktion auf das Weinen des Kindes zu verringern, bevor sie gehen

Ruhig und gelassen bleiben

Routinen für Trennungen einführen, um die Ängste des Kindes zu mildern

Das Kind füttern und ein Schläfchen machen lassen, bevor es verlassen wird (Trennungsängste können sich aufbauschen, wenn das Kind hungrig oder müde ist)

Wenn ein Kind zu Hause weint, weil ein Elternteil in einen anderen Raum geht, sollten die Eltern das Kind von diesem anderen Raum aus rufen, anstatt sofort zurückzukehren, um das Kind zu beruhigen. Durch diese Reaktion lernt das Kind, dass die Eltern noch da sind, auch wenn sie aus seinem Blickfeld verschwunden sind.

Trennungsängste, die über das 2 Lebensjahr hinaus bestehen bleiben, können zum Problem werden, je nachdem, in welchem Maße es die normale Entwicklung des Kindes behindert. Die meisten Kinder sind ängstlich, wenn sie anfangen, in die Vorschule oder den Kindergarten zu gehen. Wenn sie in der Lage sind, am Programm teilzunehmen und ihre Angst sich mit der Zeit verringert, gilt diese Angst nicht mehr als Trennungsangst. Wenn Trennungsängste jedoch dazu führen, dass ein Kind nicht zur Kindertagesstätte oder in den Kindergarten gehen kann oder nicht mit Gleichaltrigen spielen kann, könnte dies ein Anzeichen für eine Trennungsangst sein. In solchen Fällen sollte das Kind von einem Arzt untersucht werden.