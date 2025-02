Die Kinder mit Trennungsangst empfinden starken Stress, wenn sie von zu Hause oder von Bezugspersonen getrennt werden. Bei der Verabschiedung können sich dramatische Szenen abspielen. Verabschiedungen sind in der Regel schmerzhaft sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Das Kind weint und bittet die Eltern verzweifelt nicht zu gehen, sodass sich die Szene hinauszieht, und die Trennung noch schwieriger wird. Wenn auch die Eltern angespannt sind, kann dies die Angst des Kindes zusätzlich verstärken und zu einem Teufelskreis führen.

Sobald die Eltern fort sind, denkt das Kind nur noch an deren Rückkehr. Es muss stets wissen, wo sich die Eltern aufhalten, und hat schreckliche Angst, dass ihm selbst oder seinen Eltern etwas zustoßen könnte. Manche Kinder haben anhaltende, übermäßige Sorgen, dass sie den Elternteil durch Entführung, Krankheit oder Tod verlieren.

Solche Kinder verlassen ihre gewohnte Umgebung nur mit großem Unbehagen, weigern sich eventuell, mit auf Klassenfahrt oder ins Ferienlager zu gehen, Freunde zu besuchen oder gar bei ihnen zu übernachten. Einige Kinder können nicht allein im Raum bleiben, klammern sich an die Eltern und folgen der Mutter oder dem Vater auf Schritt und Tritt im ganzen Haus.

Probleme beim Zubettgehen sind üblich. Viele Kinder mit Trennungsangst möchten, dass ein Elternteil oder eine andere Bezugsperson so lange bei ihnen am Bett bleibt, bis sie eingeschlafen sind. Albträume, in denen die ganze Familie durch Feuer oder eine andere Katastrophe ausgelöscht wird, können die Ängste des Kindes widerspiegeln.

Die Kinder entwickeln oft körperliche Symptome, wie Kopf- oder Bauchschmerzen.

Solange ein Elternteil zugegen ist, erscheint das Kind völlig normal. In der Folge wird dem Problem oftmals nicht die Bedeutung zugeschrieben, die es verdient.

Je länger die Störung andauert, desto gravierender ist sie.