Obwohl der Ausdruck Kolik Bauchkrämpfe nahelegt, liegt kein Beweis für eine Darmerkrankung oder andere abdominale Erkrankung vor. Manche Eltern sind der Meinung, dass Koliken durch eine abdominale Erkrankung hervorgerufen werden, da der Säugling beim Weinen häufig Luft verschluckt, was zu Blähungen (Flatulenz) und einem geschwollenen Bauch führt. Die Ärzte sind allerdings der Meinung, dass solche Befunde eher durch das Weinen verursacht werden, als dass sie der Grund für das Weinen sind. Die meisten Säuglinge mit Koliken essen normal und nehmen auch normal an Gewicht zu. Allerdings können sie heftig an Schnuller oder Spielzeugen saugen. Man geht davon aus, dass Koliken keine Auswirkung auf die Entwicklung einer penetranten und ungeduldigen Persönlichkeit haben.