Übersicht über soziale Einflüsse auf das Verhalten von Kindern

Viele Lebensereignisse, darunter Krankheit oder Tod in der Familie (siehe Tod eines Familienmitglieds oder geliebten Menschen), Scheidung und Mobbing, sind für Kinder beängstigend oder werden als unangenehm empfunden. Auch Ereignisse, die das Kind nicht unmittelbar betreffen, wie etwa Naturkatastrophen, Krieg oder Terrorismus können bedrohlich wirken. Kinder können begründet oder unbegründet Furcht vor solchen Ereignissen empfinden. Eltern vermeiden möglicherweise angstauslösende Ereignisse, wie z. B. mit ihrem Kind über eine Schießerei in der Schule einer anderen Gemeinde zu sprechen, weil sie hoffen, dass ihr Kind noch gar nichts davon weiß. Für Eltern könnte es aber ratsamer sein, davon auszugehen, dass ihr Kind bereits über das Ereignis Bescheid weiß, und dann auf sanfte Weise versuchen, herauszufinden, wie viel es davon versteht und wie sehr ihn das Wissen ängstigt. Am besten ist es, wenn das Kind von seinen Eltern über ein angstauslösendes Ereignis erfährt oder zumindest mit ihnen darüber sprechen kann.

Kindern fällt es meist schwer, über unangenehme Dinge zu reden. Ein offenes Gespräch kann dem Kind jedoch helfen, schwierige oder peinliche Themen zu verarbeiten und unbegründete Ängste zu vertreiben. Das Kind muss wissen, dass Angst völlig normal ist und dass dieses Gefühl normalerweise im Laufe der Zeit nachlassen wird. Wenn Eltern schwierige Themen bereits in der frühen Kindheit mit ihren Kindern besprechen, sind diese als Jugendliche häufig offener, über die Probleme zu sprechen, die sie als Jugendliche haben.

Eltern sollten schwierige Themen dann mit dem Kind besprechen, wenn es Interesse bekundet, und Zeitpunkt und Ort so wählen, dass sich das Kind sicher und wohl fühlt. Die Eltern sollten ruhig und sachlich bleiben und ihre Aufmerksamkeit ganz dem Kind widmen. Nehmen Sie das Gesagte durch Kommentare wie „Ich verstehe“ oder stummes Nicken zur Kenntnis, um das Kind zu ermutigen, sich einem Elternteil anzuvertrauen. Auch das Gesagte noch einmal zu wiederholen, wirkt auf das Kind ermutigend. Wenn das Kind zum Beispiel seiner Verärgerung über eine Scheidung Luft macht, können die Eltern antworten „Die Scheidung macht dich also wütend“ oder „Erklär mir das bitte genauer“. Wenn man fragt, wie sich das Kind fühlt, kann man auch über sensible Themen oder Ängste sprechen, z. B. Angst, dass ein Elternteil nach der Scheidung den Kontakt abbricht, oder Schuldgefühle für die Scheidung.

Wenn Eltern über ihre eigenen Gefühle sprechen, machen sie dem Kind Mut, seine Ängste und Sorgen einzugestehen. Bezüglich einer anstehenden Scheidung könnten die Eltern sagen: „Ich bin auch traurig darüber, dass wir uns scheiden lassen. Aber ich weiß auch, dass es für uns das Beste ist. Auch wenn wir nicht mehr zusammenleben können, werden wir dich immer lieb haben und uns um dich kümmern.“ Auf diese Weise können Eltern über ihre eigenen Gefühle sprechen, das Kind beruhigen und ihm erklären, dass die Scheidung die richtige Entscheidung ist. Vielen Kindern, insbesondere kleinen Kindern, müssen solche Botschaften oft mehrmals vermittelt werden. Eltern sollten den Wert dieser Aussagen nicht unterschätzen.

Es kann vorkommen, dass Eltern ihr Kind auf problematische Aspekte seines Verhaltens ansprechen müssen. Wenn Eltern den Verdacht haben, dass ihr Kind Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, sollten sie mit dem Kind darüber sprechen. Die Eltern können beispielsweise etwas sagen wie „Ich mache mir Sorgen, dass du Drogen nimmst. Ich habe diesen Eindruck, weil ... Es ist wichtig, deutlich und ruhig zu sprechen und sowohl die Sorgen über das Verhalten des Kindes sowie die eigene Unterstützung und Liebe auszudrücken. Nachdem die Eltern ihre Bedenken geäußert haben, sollte dem Kind die Möglichkeit gegeben werden, zu sprechen. Das Kind und die Eltern sollten einen Plan erstellen, der auch einen Termin beim Kinderarzt oder einem Therapeuten beinhalten kann.

Jüngste globale Ereignisse zeigen, wie wichtig Gespräche in der Familie sind. Die COVID-19-Pandemie war zum Beispiel nicht nur eine gesundheitliches Thema, sondern Schwerpunkt von gegensätzlichen Ansichten in einigen Familien, von politischen Debatten und Äußerungen zu widersprüchlichen Werten und Überzeugungen in den Medien. Die COVID-19-Pandemie hat sich auf alle, auch auf die Kinder, ausgewirkt, und die Eltern müssen unter Umständen nach wie vor mit ihren Kindern über die vielen unterschiedlichen, auf die COVID-Pandemie bezogenen Probleme diskutieren.

Ebenso haben soziale Probleme wie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität, Fortpflanzungsrechte, Rassismus und andere Arten von Hassreden oder -handlungen, Missbrauch von Suchtmitteln und Einschränkungen hinsichtlich dessen, was in der Schule gelehrt werden kann und was nicht, in den nationalen und lokalen Nachrichten in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern einen prominenten Platz. Strittige Punkte können sich direkt auf Kinder auswirken. Kinder, die früher für viele dieser Probleme ignoriert zu haben schienen, können verwirrt und beunruhigt sein, wenn die Gespräche um sie herum stattfinden. Eltern sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Gespräche für ihre Kinder unabhängig davon, wie sie selbst über diese Probleme denken, Angst auslösend sein können. Eltern sollten sich bewusst sein, dass ihre Kinder möglicherweise Freunde mit unterschiedlichen Hintergründen haben, die andere Erfahrungen gemacht haben und sich andere Meinungen zu diesen wichtigen Themen gebildet haben. Das Erlernen von respektvollem Verhalten und Sprache gegenüber Menschen mit unterschiedlichen Ansichten ist ein wichtiger Lernprozess für Kinder.

Wenn schon Erwachsene solche Schwierigkeiten haben, in all diesen Fragen zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen, kann man sich vorstellen, wie schwierig es für Kinder sein muss, diese Probleme zu verstehen und damit umzugehen. Angesichts der Verfügbarkeit von sozialen Medien und dem Internet sollten Eltern sich bewusst machen, dass ihre Kinder diese sozialen Probleme kennen oder davon erfahren werden. Kinder jeden Alters sind am besten in der Lage, mit diesen Themen umzugehen, wenn sie Eltern haben, die sie anleiten.