Generalisierte Angststörung bei Kindern

Aufgrund ihrer Sorgen haben Kinder mit generalisierter Angststörung Aufmerksamkeitsdefizite und können ruhelos und reizbar wirken.
Der Arzt diagnostiziert eine generalisierte Angststörung basierend auf mindestens 6 Monate andauernden, charakteristischen Symptomen.
Oft ist das Erlernen von Entspannungsübungen für die Kinder die beste Behandlung, aber manchmal ist ein Medikament nötig, um die Angst zu mildern.
(Siehe auch Übersicht zu Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen und Generalisierte Angststörung (GAS) bei Erwachsenen.)
Symptome
Bei Kindern mit generalisierter Angststörung sind die Sorgen allgemeiner Natur und betreffen viele verschiedene Themen und Aktivitäten, wie etwa von einem Elternteil getrennt zu sein (z. B. Trennungsangst). Die Kontrolle der Sorgen ist schwierig. Stress verschlimmert die Angstgefühle.
Diese Kinder haben oftmals Aufmerksamkeitsdefizite und können hyperaktiv, unruhig und reizbar wirken. Sie können überdreht, angespannt oder nervös sein. Sie können schlecht schlafen, übermäßig schwitzen, sich erschöpft fühlen und über körperliche Symptome klagen, wie Bauchschmerzen, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen.
Die COVID-19-Pandemie war mit Unterbrechungen der täglichen Aktivitäten und Situationen verknüpft, was bei vielen Kindern Angstgefühle verstärkte. Zu diesen Unterbrechungen zählen Schulschließungen, Isolation von anderen (den Angehörigen der erweiterten Familie, Gleichaltrigen, Lehrern, kulturellen Gruppen und religiösen Vereinigungen), die Notwendigkeit, über Wochen oder Monate mit der Familie auf engem Raum zu leben, Verlust des Arbeitsplatzes der Eltern und Zukunftsängste.
Diagnose
Ein Besuch beim Arzt oder einem Verhaltenstherapeuten
Manchmal Fragebögen zu Symptomen
Die Diagnose der generalisierten Angststörung gründet sich auf Symptome wie übermäßige Sorgen, die sich entweder auf keine spezifische Aktivität oder Situation konzentrieren oder sich auf viele verschiedene Aktivitäten und Situationen beziehen.
Die generalisierte Angststörung wird diagnostiziert, wenn die Symptome 6 Monate oder länger andauern.
Behandlung
Entspannungstraining
Manchmal Medikamente
Bei leichten Angstgefühlen kann Entspannungstraining die angemessenste Behandlung sein. Auch andere Betreuungstypen können effektiv sein.
Bei schweren Angststörungen oder wenn die Therapie keine Wirkung zeigt, können die Angstgefühle mit Medikamenten reduziert werden. In diesen Fällen werden in der Regel selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder manchmal auch Buspiron (ein angstlösendes Medikament) verschrieben.