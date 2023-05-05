Generalisierte Angststörung bei Kindern

Bei Kindern mit generalisierter Angststörung sind die Sorgen allgemeiner Natur und betreffen viele verschiedene Themen und Aktivitäten, wie etwa von einem Elternteil getrennt zu sein (z. B. Trennungsangst). Die Kontrolle der Sorgen ist schwierig. Stress verschlimmert die Angstgefühle.

Diese Kinder haben oftmals Aufmerksamkeitsdefizite und können hyperaktiv, unruhig und reizbar wirken. Sie können überdreht, angespannt oder nervös sein. Sie können schlecht schlafen, übermäßig schwitzen, sich erschöpft fühlen und über körperliche Symptome klagen, wie Bauchschmerzen, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen.

Die COVID-19-Pandemie war mit Unterbrechungen der täglichen Aktivitäten und Situationen verknüpft, was bei vielen Kindern Angstgefühle verstärkte. Zu diesen Unterbrechungen zählen Schulschließungen, Isolation von anderen (den Angehörigen der erweiterten Familie, Gleichaltrigen, Lehrern, kulturellen Gruppen und religiösen Vereinigungen), die Notwendigkeit, über Wochen oder Monate mit der Familie auf engem Raum zu leben, Verlust des Arbeitsplatzes der Eltern und Zukunftsängste.