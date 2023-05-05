skip to main content
Generalisierte Angststörung bei Kindern

VonJosephine Elia, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Überprüft vonAlicia R. Pekarsky, MD, State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
Überprüft/überarbeitet Geändert Mai 2023
Eine generalisierte Angststörung beschreibt eine übermäßige, ständige Nervosität, Besorgnis und Angst vor diversen Aktivitäten oder Ereignissen.

  • Aufgrund ihrer Sorgen haben Kinder mit generalisierter Angststörung Aufmerksamkeitsdefizite und können ruhelos und reizbar wirken.

  • Der Arzt diagnostiziert eine generalisierte Angststörung basierend auf mindestens 6 Monate andauernden, charakteristischen Symptomen.

  • Oft ist das Erlernen von Entspannungsübungen für die Kinder die beste Behandlung, aber manchmal ist ein Medikament nötig, um die Angst zu mildern.

(Siehe auch Übersicht zu Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen und Generalisierte Angststörung (GAS) bei Erwachsenen.)

Symptome

Bei Kindern mit generalisierter Angststörung sind die Sorgen allgemeiner Natur und betreffen viele verschiedene Themen und Aktivitäten, wie etwa von einem Elternteil getrennt zu sein (z. B. Trennungsangst). Die Kontrolle der Sorgen ist schwierig. Stress verschlimmert die Angstgefühle.

Diese Kinder haben oftmals Aufmerksamkeitsdefizite und können hyperaktiv, unruhig und reizbar wirken. Sie können überdreht, angespannt oder nervös sein. Sie können schlecht schlafen, übermäßig schwitzen, sich erschöpft fühlen und über körperliche Symptome klagen, wie Bauchschmerzen, Muskelschmerzen und Kopfschmerzen.

Die COVID-19-Pandemie war mit Unterbrechungen der täglichen Aktivitäten und Situationen verknüpft, was bei vielen Kindern Angstgefühle verstärkte. Zu diesen Unterbrechungen zählen Schulschließungen, Isolation von anderen (den Angehörigen der erweiterten Familie, Gleichaltrigen, Lehrern, kulturellen Gruppen und religiösen Vereinigungen), die Notwendigkeit, über Wochen oder Monate mit der Familie auf engem Raum zu leben, Verlust des Arbeitsplatzes der Eltern und Zukunftsängste.

Diagnose

  • Ein Besuch beim Arzt oder einem Verhaltenstherapeuten

  • Manchmal Fragebögen zu Symptomen

Die Diagnose der generalisierten Angststörung gründet sich auf Symptome wie übermäßige Sorgen, die sich entweder auf keine spezifische Aktivität oder Situation konzentrieren oder sich auf viele verschiedene Aktivitäten und Situationen beziehen.

Die generalisierte Angststörung wird diagnostiziert, wenn die Symptome 6 Monate oder länger andauern.

Behandlung

  • Entspannungstraining

  • Manchmal Medikamente

Bei leichten Angstgefühlen kann Entspannungstraining die angemessenste Behandlung sein. Auch andere Betreuungstypen können effektiv sein.

Bei schweren Angststörungen oder wenn die Therapie keine Wirkung zeigt, können die Angstgefühle mit Medikamenten reduziert werden. In diesen Fällen werden in der Regel selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) oder manchmal auch Buspiron (ein angstlösendes Medikament) verschrieben.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

