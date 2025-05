Erzieherische Maßnahmen

Die besten Erfolge bei der Lösung von Worterkennungsproblemen werden mit direkten Lernmethoden mit multisensorischen Ansätzen erzielt. Bei diesen Lernmethoden werden Lauteinheiten mit einer Auswahl von Stichwörtern, meist separat und, wenn möglich, auch im Rahmen eines Leseprogramms, erlernt.

Auch indirekte Lernmethoden zur Förderung der Worterkennung können hilfreich sein. Sie dienen im Allgemeinen einer besseren Aussprache und einem verbesserten Leseverständnis. Die Kinder lernen hierbei die Lautverarbeitung durch Vermischen von Lauten, um Wörter zu bilden, durch Zerlegen von Wörtern in ihre Einzelteile und durch Lokalisation bestimmter Laute innerhalb eines Wortes.

In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit Legasthenie oder anderen Lernstörungen an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie nötig sein. Das heißt, ein Umfeld, in dem den Kindern jede Möglichkeit geboten wird, mit nicht behinderten Gleichaltrigen zu interagieren und wo sie den gleichen Zugang zu vorhandenen kommunalen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Wenn Kinder mit Legasthenie älter werden, können Kompensationsstrategien hilfreich sein. Bei diesen Strategien können Hörbücher, Bildschirmleser (auf den meisten Computern verfügbar), digitale Aufzeichnungsgeräte und andere technologische Hilfsmittel zum Einsatz kommen.

Die Wirkung anderer Behandlungen (z. B. augenärztliches Training, Wahrnehmungstraining, Training zur auditiven Integration) und medikamentöser Therapien ist nicht nachgewiesen. Daher werden diese Behandlungen nicht empfohlen.