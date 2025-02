(Verfrühte Pubertät)

Die Pubertät ist eine Aufeinanderfolge von Ereignissen, in denen körperliche Veränderungen eintreten, die zu körperlichen Eigenschaften eines Erwachsenen und zur Geschlechtsreife führen. Normalerweise laufen diese Veränderungen während der Pubertät in einer bestimmten Reihenfolge ab und führen so zur sexuellen Reife.

Die Pubertät setzt ein, wenn der Hypothalamus (der Teil des Gehirns, der die Hirnanhangsdrüse [Hypophyse] kontrolliert) beginnt, ein chemisches Signal, das sogenannte Gonadotropin-freisetzende Hormon, abzusondern. Die Hirnanhangsdrüse reagiert auf dieses Signal, indem sie Hormone namens Gonadotropine (luteinisierendes Hormon und follikelstimulierendes Hormon) absondert, die das Wachstum der Geschlechtsdrüsen stimulieren – die Hoden (Testis) bei Jungen und die Eierstöcke bei Mädchen. Diese Geschlechtsdrüsen sondern Sexualhormone ab, wie Testosteron oder Östrogen, die die Pubertät auslösen.

Die ersten Anzeichen der Geschlechtsreife sind beim Jungen eine Vergrößerung von Hoden und Hodensack, gefolgt von einer Verlängerung des Penis. Anschließend wachsen Scham- und Achselhaare. Bei Jungen beginnt die Pubertät gewöhnlich im Alter von 9 bis 14 Jahren (siehe Pubertät bei Jungen).

Bei Mädchen ist das erste Anzeichen der Pubertät gewöhnlich der Beginn der Brustentwicklung (Knospen der Brüste). Kurz darauf beginnt die Scham- und Achselbehaarung zu wachsen. Bei Mädchen beginnt die Pubertät gewöhnlich im Alter zwischen 8 und 13 Jahren (siehe Pubertät bei Mädchen).

Meilensteine der sexuellen Entwicklung bei Mädchen und Jungen

Bei beiden Geschlechtern beginnen die Nebennieren Hormone abzusondern, die das Wachstum von Scham- und Achselbehaarung fördern. Diese Nebennierenhormone werden von anderen chemischen Signalen kontrolliert als die anderen Pubertätshormone.

In den USA scheint die Pubertät früher als in der Vergangenheit einzusetzen, insbesondere bei Mädchen. Darüber hinaus tritt die Brustentwicklung zunehmend in jüngeren Jahren auf, ein Trend, der die Fettleibigkeitsepidemie widerspiegelt, da ein höherer Body-Mass-Index (BMI) mit einer früheren Brustentwicklung zusammenhängt. Bei Mädchen ist der Zeitpunkt der Pubertät auch von der ethnischen Herkunft und Abstammung abhängig. Die Pubertät beginnt bei Mädchen afroamerikanischer und lateinamerikanischer Herkunft im Vergleich zu Mädchen mit heller Haut früher.