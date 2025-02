Unterstützung durch medizinische Teams

Spezielle Unterstützung in der Erziehung

Behandlung der Symptome

Behandlung von Krampfanfällen und Problemen mit Handbewegungen mit Antiepileptika und Medikamenten für die Motorik

Möglicherweise Trofinetid

Es gibt keine Heilung für das Rett-Syndrom.

Die Behandlung des Rett-Syndroms ist am effektivsten, wenn ein Team aus medizinischen Fachkräften zusammenarbeitet, u. a. im Bereich der Physio-, Ergo- sowie Sprech-/Sprachtherapie. Die meisten Mädchen mit Rett-Syndrom brauchen eine umfassende Unterstützung und sonderpädagogische Förderprogramme.

Ärzte können Medikamente verabreichen, um Krampfanfälle und Probleme mit der Handmotorik zu kontrollieren, Atemprobleme zu lindern oder bei Problemen mit der Bewegung zu helfen.

Trofinetid ist ein Medikament zur Behandlung des Rett-Syndroms bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren.

Regelmäßige medizinische Neuuntersuchungen sind erforderlich, um das Fortschreiten der Skoliose und Herzprobleme zu überwachen.

Eine Ernährungsunterstützung kann notwendig sein, um betroffenen Kindern dabei zu helfen, ihr Gewicht zu halten.

In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit Rett-Syndrom an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie nötig sein. Das heißt, ein Umfeld, in dem den Kindern jede Möglichkeit geboten wird, mit nicht behinderten Gleichaltrigen zu interagieren und wo sie den gleichen Zugang zu vorhandenen kommunalen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.