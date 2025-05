Fehlende oder unvollständig ausgebildete Gliedmaßen

Künstliches Gelenk

Kinder lernen häufig sehr gut, mit ihren fehlgebildeten oder künstlichen Gliedmaßen zurechtzukommen.

In vielen Fällen kann eine künstliche Gliedmaße (Prothese) angepasst werden (in der Regel, wenn das Kind selbstständig aufrecht sitzen kann), um den Einsatz der fehlgebildeten Gliedmaße zu erleichtern oder um eine ganz oder fast-ganz fehlende Gliedmaße zu ersetzen. Die Prothese wird am erfolgreichsten eingesetzt, wenn sie frühzeitig angepasst wird und während das Kind heranwächst zu einem Teil ihres Körpers und Körperbilds wird. Während der Kindheit sollten Prothesen so einfach und so haltbar wie möglich sein. Zum Beispiel kann ein Baby eher mit einem Haken statt mit einem bioelektrischen Arm ausgestattet werden.

Die meisten Kinder, die mit einem Geburtsfehler der Gliedmaßen geboren werden, führen ein normales Leben.

Wenn eine Genanomalie identifiziert wird, können Familien betroffener Kinder von einer genetischen Beratung profitieren.