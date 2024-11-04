Angeborener Torticollis (Schiefhals)

Ein angeborener Schiefhals ist ein Geburtsfehler, bei dem der Kopf bei oder kurz nach der Geburt schief wird.

Fehlbildungen, auch als Geburtsfehler bezeichnet, sind physische Anomalien, die bereits vor der Geburt eines Kindes entstehen. „Angeboren“ (kongenital) bedeutet „bei Geburt vorhanden“. (Siehe auch Einführung zu Geburtsfehlern der Knochen, Gelenke und Muskeln.)

Die häufigste Ursache für einen angeborenen Schiefhals ist:

Verletzung am Hals beim Baby während der Entbindung

Die Verletzung kann die Halsmuskulatur schädigen und/oder eine Ansammlung von Blut (Hämatom) in den Halsmuskeln verursachen. Diese können zu einer abnormalen Verdickung von Halsgewebe (Fibrose) und einer Versteifung der Nackenmuskeln (Kontraktur) führen. In sehr seltenen Fällen werden die Rückenwirbel (Vertebrae) während der Geburt gebrochen oder ausgerenkt. Bestimmte Genmutationen können eine Rolle spielen.

Andere Ursachen für einen Schiefhals (Torticollis), die sich innerhalb der ersten Lebenstage oder Lebenswochen entwickeln, sind Fehlbildungen der Wirbelsäule, wie z. B.:

Klippel-Feil-Syndrom (Verschmelzung von Wirbeln im Nacken, ein kurzer Hals und ein niedriger Haaransatz)

Atlasassimilation (Verschmelzung des ersten Halswirbels mit dem unteren Ende des Schädels)

Diagnose eines angeborenen Torticollis (Schiefhals) Untersuchung durch den Arzt

Gewöhnlich Röntgenaufnahmen Zur Diagnose des Geburtsfehlers führen Ärzte eine körperliche Untersuchung durch. Sie führen auch bildgebende Verfahren durch, wie Röntgenaufnahmen der Knochen von Hals und Schultern, um nach Problemen zu suchen.