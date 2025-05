Ohrdefekte

Auf diesem Foto ist ein Kind mit 2 Ohrfisteln zu sehen, die Geburtsfehler sind. Der schwarze Pfeil zeigt auf eine Ohrfistel an einer Stelle, an der Ohrfisteln häufiger auftreten. Der weiße Pfeil zeigt auf eine Ohrfistel an einer Stelle, an der Ohrfisteln seltener auftreten.