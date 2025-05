Peptisches Geschwür bei Kindern

Endoskopie

Für Komplikationen: bildgebende Verfahren

Die ärztliche Diagnose peptischer Geschwüre stützt sich auf die Ergebnisse einer Endoskopie. Bei dieser Untersuchung sieht ein Arzt durch ein Endoskop (einen langen, biegsamen Betrachtungsschlauch), der in den Mund des Kindes eingeführt und durch die Speiseröhre in den Magen und in den Anfang des Zwölffingerdarm vorgeschoben wird. Mit einem Endoskop kann ein Arzt eine Biopsie durchführen (eine Gewebeprobe zur mikroskopischen Untersuchung entnehmen), um festzustellen, ob ein Magengeschwür durch Helicobacter pylori-Bakterien verursacht wurde. Um eine Helicobacter pylori-Infektion festzustellen, können auch Stuhl- und Atemtests durchgeführt werden.

Bei Verdacht auf eine Komplikation, wie Perforation, kommen bildgebende Verfahren, z. B. Röntgenaufnahmen, eine Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT), zum Einsatz.