Optimale Förderung der Gesundheit und Entwicklung von Kindern

Um sich emotional und geistig gesund entwickeln zu können, brauchen Babys Zuwendung und Anregung. Eltern, die oft lächeln, freundlich mit ihrem Baby sprechen, körperliche Nähe suchen und ihr Baby lieben, unterstützen die Entwicklung ihres Babys. Eine angenehme, positive Zeit zusammen mit dem Baby, die sowohl die Eltern als auch das Baby genießen, ist das Wichtigste und wichtiger als die Art oder Anzahl von Spielzeugen oder Geräten im Haus.

Um die Entwicklung des Kindes optimal zu fördern, muss man flexibel sein und das jeweilige Alter des Kindes, sein Temperament, seinen Entwicklungsstand und Lernstil berücksichtigen. Eine abgestimmte Vorgehensweise, bei der die Eltern, Lehrer und das Kind zusammenarbeiten, funktioniert normalerweise am besten. In all diesen Jahren brauchen Kinder ein Umfeld, in dem lebenslange Neugier und Lernen gefördert werden. Kinder sollten Zugang zu Büchern und Musik haben. Regelmäßiges tägliches interaktives Lesen, bei dem die Eltern sowohl Fragen stellen als auch beantworten, schult die Aufmerksamkeit von Kindern. Sie lernen, mit Verständnis zu lesen und ihr Interesse am Lernen wird gefördert. Die Zeit am Bildschirm (z. B. Fernsehen, Videospiele, Mobiltelefone und andere tragbare Geräte und Computerzeit, die keinen Lernzwecken dient) kann zu Inaktivität und Adipositas führen, und die Zeit, die ein Kind am Bildschirm verbringt, sollte ab der Geburt bis zum Ende des Jugendalters beschränkt werden.

Spielgruppen und der Kindergarten bzw. die Vorschule sind für viele junge Kinder von Vorteil. Dort lernen sie wichtige soziale Fähigkeiten, wie miteinander teilen. Darüber hinaus können sie lernen, Buchstaben, Zahlen und Farben zu erkennen. Das Erlernen dieser Fähigkeiten erleichtert den Übergang in die Schule. In einer strukturierten Kindergarten- bzw. Vorschulumgebung lassen sich potenzielle Entwicklungsstörungen erkennen und frühzeitig behandeln.

Eltern sind sich manchmal unsicher, welche Kinderbetreuung für ihr Kind die Beste ist und ob Fremdbetreuung ihrem Kind schaden kann. Verfügbaren Daten zufolge können sich Kinder zu Hause wie in fremder Umgebung gleichermaßen gut entwickeln, sofern sie eine liebevolle und fürsorgliche Erziehung erfahren. Durch eine genaue Beobachtung der Reaktion des Kindes in einer gegebenen Betreuungssituation sind Eltern in der Lage, die beste Umgebung für ihr Kind zu wählen. Einige Kinder entwickeln sich besser in einer Betreuungsumgebung, in der sich viele Kinder befinden, wohingegen andere sich zu Hause oder in einer kleineren Gruppe wohler fühlen.

Wenn die Kinder in die Schule gehen und Hausaufgaben erhalten, können die Eltern sie dabei unterstützen, indem sie

Interesse an der Arbeit des Kindes zeigen

Bei Fragen zur Seite stehen, jedoch die Arbeit nicht selbst erledigen

Ihrem Kind zuhause eine ruhige Arbeitsumgebung bieten

Mit dem Lehrer über mögliche Bedenken sprechen

Im Laufe der Schuljahre sollten Eltern bei der Auswahl der außerschulischen Aktivitäten die Bedürfnisse des Kindes berücksichtigen. Der Entwicklung vieler Kinder tut die Teilnahme an diesen Aktivitäten, wie etwa einen Mannschaftssport betreiben oder ein Musikinstrument erlernen, sehr gut. Diese Tätigkeiten können auch zur Förderung ihrer sozialen Fähigkeiten beitragen. Andererseits geraten manche Kinder unter Stress, wenn sie einen zu vollen Terminkalender haben und wenn von ihnen erwartet wird, dass sie an zu vielen Aktivitäten teilnehmen. Wichtig ist, Kinder bei ihren außerschulischen Aktivitäten zu fördern und zu unterstützen, ohne unrealistische Erwartungen in sie zu setzen.