Paraurethralzyste

Entfernung der Zyste

Bei Abszessen Antibiotika und anschließende Entfernung der Zyste oder Erstellung einer permanenten Öffnung.

Wenn Paraurethraldrsüen-Zysten Symptome hervorrufen, werden sie normalerweise in einer Arztpraxis oder einem Operationssaal entfernt. In der Arztpraxis wird meist ein lokales Narkosemittel verwendet. Es kann auch eine Marsupialisation durchgeführt werden. Dabei wird ein kleiner Schnitt in der Zyste vorgenommen, und dann werden die inneren Ränder der Zyste an die Oberfläche der Vulva genäht. Bei der Marsupialisation wird eine permanente Öffnung in der Zyste geschaffen, sodass sich die Zyste nach Bedarf entleeren kann. Dieser Eingriff wird in einem ambulanten Operationssaal vorgenommen. Unter Umständen ist eine Vollnarkose nötig.

Bei Abszessen werden Antibiotika in Tablettenform für 7 bis 10 Tage verabreicht. Danach wird die Zyste entfernt. Oder es wird eine Marsupialisation durchgeführt.