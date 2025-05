Symptome

Gynäkologische Untersuchung

Ultraschall

Explorative Operation

Der Verdacht auf eine Ovarialtorsion entsteht normalerweise aufgrund der Symptome und der Ergebnisse einer gynäkologischen und einer Ultraschalluntersuchung.

Eine Ultraschalluntersuchung wird mit einem Ultraschallgerät vorgenommen, das in die Scheide eingeführt wird (transvaginaler Ultraschall). Wenn der Eierstock verdreht ist, wird bei diesem Eingriff ein vergrößerter Eierstock oder eine Geschwulst im Eierstock sichtbar, was die Diagnose einer Ovarialtorsion stützt. Mit farbkodierter Doppler-Sonografie kann in der Regel festgestellt werden, ob der Blutfluss zum Eierstock abgeschnitten ist.

Eine Operation zur Betrachtung der Eierstöcke ist die einzige Möglichkeit, um die Diagnose zu bestätigen.