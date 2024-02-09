Unerklärliche Unfruchtbarkeit

kontrollierte ovarielle Stimulation

Manchmal Methoden zur künstlichen Befruchtung

Wenn für die Unfruchtbarkeit keine Erklärung gefunden werden kann, kann ein Ansatz, der als kontrollierte ovarielle Stimulation bezeichnet wird, zum Einsatz kommen.

Durch die kontrollierte ovarielle Stimulation kann eine Schwangerschaft wahrscheinlicher werden und schneller eintreten. Diese Behandlung kann zu mehr als 1 Fötus führen.

Die kontrollierte ovarielle Stimulation wird wie folgt durchgeführt:

Frauen erhalten für bis zu drei Menstruationszyklen ein Fruchtbarkeitsmedikament (Clomifen), das die Reifung und Freisetzung mehrerer Eizellen stimuliert, sowie humanes Choriongonadotropin (hCG), das den Eisprung anregt.

Innerhalb von zwei Tagen, nach der Behandlung mit hCG wird Sperma direkt in die Gebärmutter eingeführt, um den Schleim zu umgehen (intrauterine Insemination).

Wenn es nach dieser Behandlung zu keiner Schwangerschaft kommt, kann eine der folgenden Methoden ausprobiert werden:

Eine weitere Methode der kontrollierten ovariellen Stimulation, bei der die Frauen humanes Gonadotropin (Präparate mit Hormonen, mit denen die Follikel in den Eierstöcken zur Reifung angeregt werden) erhalten; anschließend hCG zur Anregung des Eisprungs und danach intrauterine Insemination

Da eine Mehrlingsgeburt ein Risiko darstellt, führen Ärzte häufig direkt eine In-vitro-Fertilisation durch und vermeiden eine kontrollierte ovarielle Stimulation.