Unerklärliche Unfruchtbarkeit

Behandlung einer unerklärlichen Unfruchtbarkeit
kontrollierte ovarielle Stimulation
Manchmal Methoden zur künstlichen Befruchtung
Wenn für die Unfruchtbarkeit keine Erklärung gefunden werden kann, kann ein Ansatz, der als kontrollierte ovarielle Stimulation bezeichnet wird, zum Einsatz kommen.
Durch die kontrollierte ovarielle Stimulation kann eine Schwangerschaft wahrscheinlicher werden und schneller eintreten. Diese Behandlung kann zu mehr als 1 Fötus führen.
Die kontrollierte ovarielle Stimulation wird wie folgt durchgeführt:
Frauen erhalten für bis zu drei Menstruationszyklen ein Fruchtbarkeitsmedikament (Clomifen), das die Reifung und Freisetzung mehrerer Eizellen stimuliert, sowie humanes Choriongonadotropin (hCG), das den Eisprung anregt.
Innerhalb von zwei Tagen, nach der Behandlung mit hCG wird Sperma direkt in die Gebärmutter eingeführt, um den Schleim zu umgehen (intrauterine Insemination).
Wenn es nach dieser Behandlung zu keiner Schwangerschaft kommt, kann eine der folgenden Methoden ausprobiert werden:
Eine weitere Methode der kontrollierten ovariellen Stimulation, bei der die Frauen humanes Gonadotropin (Präparate mit Hormonen, mit denen die Follikel in den Eierstöcken zur Reifung angeregt werden) erhalten; anschließend hCG zur Anregung des Eisprungs und danach intrauterine Insemination
Da eine Mehrlingsgeburt ein Risiko darstellt, führen Ärzte häufig direkt eine In-vitro-Fertilisation durch und vermeiden eine kontrollierte ovarielle Stimulation.
Prognose bei unerklärlicher Unfruchtbarkeit
Die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft ist gleich hoch (ca. 65 Prozent), unabhängig davon, ob die In-vitro-Fertilisation sofort nach einer erfolglosen Behandlung mit Clomifen plus hCG vorgenommen wird oder ob danach zuerst Gonadotropine plus hCG zur Stimulation verabreicht werden. Allerdings können Frauen schneller schwanger werden und haben mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Schwangerschaft mit drei oder mehr Föten, wenn die In-vitro-Fertilisation unmittelbar nach einer erfolglosen Behandlung mit Clomifen durchgeführt wird. Wenn also Clomifen plus eine intrauterine Insemination ohne Erfolg bleiben, ist der nächste Schritt häufig eine In-vitro-Fertilisation.
Einige Belege deuten darauf hin, dass Frauen ab einem Alter von 38 Jahren mit unerklärlicher Unfruchtbarkeit schneller schwanger werden, wenn eine In-vitro-Fertilisation durchgeführt wird, als wenn die Behandlung mit einer kontrollierten ovariellen Stimulation fortgeführt wird.