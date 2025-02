Körperliche Veränderungen während der Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft hat das Herz einer Schwangeren mehr zu leisten, weil es mit zunehmendem Wachstum des Fötus mehr Blut in die Gebärmutter pumpen muss. Gegen Ende der Schwangerschaft erhält die Gebärmutter ein Fünftel des Blutes der Schwangeren.

Die Blutmenge, die das Herz jede Minute pumpt, erhöht sich im Laufe der Schwangerschaft um 30 bis 50 Prozent. Damit steigt auch der Ruhepuls von den üblichen rund 70 Schlägen pro Minute vor der Schwangerschaft auf bis zu 90 Schläge. Bei körperlicher Anstrengung steigen Herzleistung und die Herzfrequenz bei Schwangeren stärker an als bei nicht schwangeren Frauen. Nach etwa 30 Schwangerschaftswochen sinkt die Herzleistung leicht ab. Während der Wehen erhöht sie sich dann um weitere 30 Prozent. Nach der Geburt nimmt sie zunächst rasch, dann etwas langsamer ab. Ungefähr 6 Wochen nach der Entbindung ist der Zustand vor der Schwangerschaft wieder erreicht.

Bestimmte Herzgeräusche und ein unregelmäßiger Herzrhythmus können auftreten, da das Herz mehr arbeitet. Solche Veränderungen sind während einer Schwangerschaft normal. Manchmal kann eine schwangere Frau diese Unregelmäßigkeiten spüren, und sie sollte dies mit ihrem Arzt besprechen, um festzustellen, ob eine Untersuchung auf Herzerkrankungen erforderlich ist. Einige Herzgeräusche und Herzrhythmusstörungen müssen behandelt werden.

Der Blutdruck sinkt im zweiten Trimester gewöhnlich ab, erreicht aber im dritten Trimester wieder den in der Schwangerschaft üblichen Wert.

Das Blutvolumen erhöht sich im Laufe der Schwangerschaft um beinahe 50 Prozent. Die Flüssigkeitsmenge im Blut nimmt stärker zu als die Zahl der roten Blutkörperchen, die Sauerstoff transportieren. Obwohl die Zahl der roten Blutkörperchen höher ist, zeigen Bluttests eine leichte Blutarmut an, was normal ist. Aus unklaren Gründen steigt die Zahl der weißen Blutkörperchen, die Infektionen bekämpfen, während der Schwangerschaft leicht an, während der Wehen und in den ersten Tagen nach der Entbindung dann deutlich.

Die vergrößerte Gebärmutter übt Druck auf die Venen im Beckenbereich aus und kann den Blutrückfluss aus den Beinen und aus dem Beckenbereich zum Herzen verlangsamen. Dadurch kommt es häufig zu Schwellungen (Ödemen) der Füße und Knöchel. Starke Schwellungen der Füße oder der Waden, Oberschenkel, Hände oder des Gesichts sollten jedoch sofort einem Arzt gemeldet werden.

In den Beinen und im Bereich um die Scheidenöffnung (Vulva) können sich Krampfadern entwickeln. Diese verursachen manchmal Schmerzen.

Die folgenden Maßnahmen lindern nicht nur die Schmerzen, sondern beseitigen auch die Schwellung der Beine und sorgen dafür, dass Krampfadern nach der Entbindung verschwinden:

Tragen elastischer Stützstrümpfe

Häufiges Hochlegen der Beine

Liegen auf der linken Seite

Beim Liegen auf der linken Seite drückt die Gebärmutter weniger auf die Hauptvene, die das Blut aus den Beinen zum Herzen befördert. Infolgedessen verbessert sich der Blutfluss.