Bei einem Beckenvenenstauungssyndrom handelt es sich um langanhaltende (chronische) Schmerzen im Unterleib (Becken), die durch Ansammlung von Blut in den Beckenvenen entstehen, die sich gedehnt (dilatiert) und zusammengerollt haben.

Ein Beckenvenenstauungssyndrom scheint eine häufige Ursache für chronische Unterleibsschmerzen zu sein (die Schmerzen dauern mehr als 6 Monate an). Schmerzen treten auf, da sich das Blut in den Venen des Beckens ansammelt, die sich geweitet und verwickelt haben (auch Krampfadern genannt). Die Schmerzen sind manchmal beträchtlich. Östrogen kann zur Entwicklung dieser Adern beitragen.

Frauen können auch Krampfadern im Gesäß, in den Oberschenkeln, in der Scheide oder in der Vulva haben.

Viele Frauen im gebärfähigen Alter haben Krampfadern im Becken, aber nicht alle haben Symptome. Warum sich bei manchen Frauen Symptome entwickeln, ist nicht bekannt.

Die meisten Frauen mit einem Beckenvenenstauungssyndrom sind 20 bis 45 Jahre alt und haben mehrere Schwangerschaften hinter sich.

Symptome eines Beckenvenenstauungssyndroms Bei Frauen mit einem Beckenvenenstauungssyndrom entstehen Unterleibsschmerzen häufig nach einer Schwangerschaft. Die Schmerzen werden mit jeder Schwangerschaft schlimmer. Normalerweise handelt es sich um einen dumpfen Schmerz, aber er kann auch stechend oder pochend sein. Am Ende des Tages nach langem Sitzen und Stehen verschlimmert sich der Zustand, Liegen führt zur Besserung. Auch während oder nach dem Geschlechtsverkehr sind die Schmerzen schlimmer. Oft gehen sie einher mit Schmerzen am unteren Rücken, Schmerzen in den Beinen und anormalen Scheidenblutungen. Die Schmerzen treten meist nur auf einer Seite auf.

Diagnose eines Beckenvenenstauungssyndroms Ärztliche Beurteilung auf der Basis bestimmter diagnostischer Kriterien

Ultraschall oder anderes bildgebendes Verfahren

Manchmal Laparoskopie Ein Verdacht auf ein Beckenvenenstauungssyndrom besteht, wenn eine Frau Unterleibsschmerzen angibt, die Untersuchung jedoch weder eine Entzündung noch eine andere Ursache ergibt. Damit Ärzte ein Beckenvenenstauungssyndrom diagnostizieren können, müssen die Schmerzen seit mehr als 6 Monaten vorliegen und die Eierstöcke müssen bei der Untersuchung berührungsempfindlich sein. Ultraschall zur Suche nach Krampfadern im Becken kann die Diagnose eines Beckenvenenstauungssyndroms erleichtern. Um die Diagnose zu bestätigen, muss jedoch noch ein anderes bildgebendes Verfahren durchgeführt werden. Diese Tests können eine Venografie (Röntgenaufnahmen der Venen, nachdem ein röntgendichtes Kontrastmittel in eine Vene in der Leiste gespritzt wurde), eine Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT) und eine Magnetresonanzvenografie sein. Wenn die Schmerzen die Frau stark beeinträchtigen und die Ursache dafür noch nicht geklärt wurde, kann eine Laparoskopie durchgeführt werden. Bei diesem Verfahren machen die Ärzte einen kleinen Schnitt unterhalb des Nabels und führen einen Beobachtungsschlauch ein, um die Strukturen des Beckens direkt zu sehen.