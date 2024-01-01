Einführung zu den Komplikationen während der Geburtswehen und Entbindung

Gewöhnlich verlaufen die Wehen und die Geburt ohne Probleme. Schwerwiegende Probleme sind relativ selten und können in der Regel erkannt und behandelt werden. Regelmäßige Besuche bei einem Arzt oder einer zertifizierten Hebamme während der Schwangerschaft sind wichtig für die Gesundheit, und um mögliche Probleme festzustellen. Manche Probleme entwickeln sich plötzlich und unerwartet, daher sollten schwangere Frauen ihren Arzt oder ihre Hebamme anrufen, wenn etwas nicht stimmt (wie Blutungen, verminderte fötale Bewegung).

Beispiele für Probleme (Komplikationen), die sich erst nach Einsetzen der Wehen oder während der Entbindung entwickeln oder zeigen können, sind:

Wenn sich Komplikationen einstellen, können Alternativen zur spontanen Wehentätigkeit und vaginalen Entbindung erforderlich sein. Hierzu gehören:

Die Wehen wurden mit Medikamenten eingeleitet (Einleitung der Wehen).

Einsatz einer Geburtszange oder einer Saugglocke (sog. vaginal-operative Entbindung) zur Entbindung des Kindes

Kaiserschnitt