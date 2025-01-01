Einführung in die sozialen Probleme älterer Erwachsener

Mit zunehmendem Alter sinkt bei allen Menschen bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit, tägliche Aktivitäten auszuführen (funktionale Fähigkeit). Außerdem haben ältere Erwachsene im Durchschnitt tendenziell mehr Erkrankungen und Gebrechen als jüngere Menschen. Die Veränderungen, die mit dem Altern einhergehen, sind jedoch mehr als nur gesundheitliche Veränderungen. Soziale Probleme (wie z. B. Wohnsituation und die Art der täglichen Aktivitäten) wirken sich bei älteren Erwachsenen auf das Risiko für und die Erfahrungen mit Krankheiten aus.

Ärzte erheben häufig eine sogenannte soziale Vorgeschichte, um sich selbst und anderen Mitgliedern des Versorgungsteams dabei zu helfen, die Versorgungsbedürfnisse der Person und die soziale Unterstützung zu beurteilen. Ärzte nutzen die soziale Vorgeschichte, um älteren Erwachsenen und deren eventuellen Betreuungspersonen bei der Erstellung eines Versorgungsplans zu helfen. Ärzte können Fragen zu Folgendem stellen: