Einführung in die sozialen Probleme älterer Erwachsener

Mit zunehmendem Alter sinkt bei allen Menschen bis zu einem gewissen Grad die Fähigkeit, tägliche Aktivitäten auszuführen (funktionale Fähigkeit). Außerdem haben ältere Erwachsene im Durchschnitt tendenziell mehr Erkrankungen und Gebrechen als jüngere Menschen. Die Veränderungen, die mit dem Altern einhergehen, sind jedoch mehr als nur gesundheitliche Veränderungen. Soziale Probleme (wie z. B. Wohnsituation und die Art der täglichen Aktivitäten) wirken sich bei älteren Erwachsenen auf das Risiko für und die Erfahrungen mit Krankheiten aus.
Ärzte erheben häufig eine sogenannte soziale Vorgeschichte, um sich selbst und anderen Mitgliedern des Versorgungsteams dabei zu helfen, die Versorgungsbedürfnisse der Person und die soziale Unterstützung zu beurteilen. Ärzte nutzen die soziale Vorgeschichte, um älteren Erwachsenen und deren eventuellen Betreuungspersonen bei der Erstellung eines Versorgungsplans zu helfen. Ärzte können Fragen zu Folgendem stellen:
Familienmitglieder und die Beziehungen zwischen der älteren Person und den Familienmitgliedern
Ehe- oder Beziehungsstatus
Beziehungen zu Menschen, die sie regelmäßig treffen
Wohnsituation
Finanzielle Situation
Berufliche Vorgeschichte
Aufklärung
Typische tägliche Aktivitäten (zum Beispiel wie Mahlzeiten zubereitet werden, welche Aktivitäten dem Leben Sinn verleihen und wo eventuell Probleme auftreten können)
Bedarf an und Verfügbarkeit von Betreuungspersonen
Vorgeschichte hinsichtlich von Verlusten oder traumatischen Erlebnissen (z. B. Gewalt in der Familie, Vorfälle mit sexuellen Übergriffen oder Leben mit rassistischer Unterdrückung) und die Bewältigungsmechanismen, die aus solchen Widrigkeiten hervorgegangen sind
Vorgeschichte hinsichtlich Drogenkonsum und Problemen mit dem Gesetz
Eigene Verantwortlichkeiten der älteren Person als Betreuungsperson (weil ältere Erwachsene, die Familienangehörige betreuen, aus Furcht, dass die Ergebnisse medizinischer Maßnahmen und Untersuchungen oder Krankenhausaufenthalte ihre Aufgaben als Betreuungsperson beeinträchtigen, eventuell nur widerwillig ihre eigenen Symptome berichten)
Bedenken bezüglich des Zuhauses, der Nachbarschaft, der Mobilität oder des Zugangs zu Waren und Dienstleistungen
Andere spezifische Sorgen oder Stresssituationen im Alltag