University of California Davis

Seniorenresidenzen sind für Menschen gedacht, die selbstständig leben können, jedoch etwas Hilfe benötigen oder diese wünschen, hauptsächlich in Bezug auf den Haushalt. Manche ältere Erwachsene entscheiden, in eine Seniorenwohnanlage zu ziehen, bevor sie zusätzliche Hilfe benötigen. Sie entscheiden sich für diesen Wechsel, weil sie nicht die Verantwortung für die Unterhaltung eines großen Hauses mit Garten übernehmen möchten oder weil sie sich einsam oder isoliert fühlen.

Seniorenresidenzen umfassen eine Gruppe von Apartments, Reihenhäusern oder freistehenden Häusern. Diese Seniorenresidenzen bieten einige Dienste, wie z. B. Objektbetreuung für Innen- und Außenanlagen, Transport, Unterhaltungseinrichtungen, einige Pflegedienste vor Ort und die Möglichkeit, Mahlzeiten in der Anlage einzunehmen, Wäscheservice und Hausreinigung und Hausmeisterdienste. Mit solchen Diensten können ältere Erwachsene, denen es gesundheitlich einigermaßen gut geht, selbstständig leben. Seniorenresidenzen können Gruppenaktivitäten organisieren, wie z. B. Ausflüge, Spieleabende oder Lesungen durch Gastredner. Manche verfügen über Freizeiteinrichtungen, wie z. B. ein Schwimmbad oder einen Golfplatz. Die Häuser und Wohnungen sind in der Regel speziell für ältere Erwachsene konzipiert. Sie sind beispielsweise nur einstöckig, haben rollstuhlgerechte Türöffnungen sowie Griffstangen und andere Vorrichtungen, die bereits im Badezimmern installiert sind. Seniorenresidenzen ermöglichen es manchen Personen, einen Wechsel in eine Einrichtung mit intensiverer Langzeitpflege aufzuschieben.

Manche Seniorenresidenzen sind in eine „LifeCare“-Gemeinschaft integriert. „Life Care“-Gemeinschaften (auch als Seniorenresidenzen mit kontinuierlicher Pflege bezeichnet) bieten den Menschen für den Rest ihres Lebens so viel Versorgung, wie sie benötigen.

Da sich die Seniorenresidenzen sehr stark voneinander unterscheiden, sollten ausreichend Erkundigungen eingeholt werden, um sicherzugehen, dass die infrage kommende Wohnanlage auch wirklich für sie geeignet ist:

Gibt es zusätzlich zu den monatlichen Kosten eine Aufnahmegebühr? Welche Dienste, Aktivitäten und Zusatzleistungen sind in den monatlichen Kosten enthalten?

Welche Dienste, Aktivitäten und Zusatzleistungen sind verfügbar? Gibt es eine Bank, einen Friseursalon, ein Postamt oder einen Gemischtwarenladen? Ist jederzeit Transport für Ausflüge zu örtlichen Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen und anderen medizinischen Versorgungseinrichtungen verfügbar? Welche sozialen und körperlichen Aktivitäten werden angeboten?

Wie hoch ist das Mindestalter, um in der Anlage leben zu dürfen?

Sind alle Einrichtungen in einem guten Zustand? Sind die Wohneinheiten und ihre Umgebung ansprechend? Gibt es genügend Parkplätze?

Gibt es Servicepersonal, das bei Bedarf helfen kann?

Werden Mahlzeiten bereitgestellt?