Für die Versorgung zuständige Personen: Familie und Freunde

Die Betreuung von Familienangehörigen kann eine sehr dankbare Aufgabe sein, auch wenn es harte Arbeit ist und Stress verursacht. Viele Menschen entscheiden sich, einen Ehepartner, Lebenspartner oder Elternteil aus Liebe und Respekt zu betreuen. Sie finden in ihrem eigenen Leben eine neue Bedeutung, indem sie im Leben einer anderen Person etwas bewirken, selbst wenn ihre Bemühungen nicht immer gewürdigt werden. Allerdings kann niemand jemals vollständig auf die Herausforderungen einer Betreuung vorbereitet sein.

Eine Person zu betreuen, kann physisch, mental, finanziell und emotional anspruchsvoll sein, wie in den folgenden Situationen dargestellt wird:

Betreuungspersonen müssen eventuell alle Arbeiten im Haushalt übernehmen, die Person anziehen und baden, sicherstellen, dass die Person die Medikamente wie verschrieben einnimmt, sich um die Finanzen der Person kümmern oder eine Kombination aus diesen Tätigkeiten.

Sie brauchen eventuell ihre gesamten Ersparnisse auf, während sie einen abhängigen Elternteil oder Ehepartner versorgen, oder sie müssen für die Betreuung der Person ihren Job aufgeben.

Sie müssen eventuell fortwährend auf die emotionalen Bedürfnisse der Person eingehen.

Sie müssen eventuell Aktivitäten aufgeben, die ihnen selbst Freude bereiten.

Familienangehörige können sich darüber uneinig sein oder streiten, wer die Versorgung bereitstellen oder dafür bezahlen soll sowie über andere Versorgungsaspekte.

Die Anforderungen können noch schwieriger sein, wenn die Betreuungsperson selbst geschwächt ist, unerwartet oder widerwillig in ihre Rolle gedrängt wurde oder sie jemanden versorgen muss, der nicht kooperativ oder aggressiv ist.

Die vielen Verantwortlichkeiten und Konflikte, die mit der Versorgung einer älteren Person einhergehen, können eine Betreuungsperson isolieren, Beziehungen beeinträchtigen und Jobmöglichkeiten bedrohen. Sie können zu wachsendem Ärger, Frust, Schuldgefühlen, Angstgefühl, Stress, Depression und einem Gefühl von Hilflosigkeit und Erschöpfung führen (siehe auch Belastungen durch die Pflege). Diese Gefühle werden manchmal als „Betreuungsperson-Burnout“ bezeichnet. Burnout kann jederzeit jeden treffen, ist jedoch wahrscheinlicher, wenn die Person, die versorgt wird, nicht allein gelassen werden kann oder in der Nacht nicht durchschläft und eventuell aufsteht. Im schlimmsten Fall, wenn die Betreuungspersonen nicht wissen, wo oder wie sie Hilfe erhalten können, kann ein Burnout zu einer schlechten Versorgung, zu Vernachlässigung und sogar zur Misshandlung führen.

Um festzulegen, wie die für eine Person benötigte Hilfe bereitgestellt wird, und um einen Burnout der Betreuungsperson zu vermeiden, müssen Betreuungspersonen häufig mit unterschiedlichen medizinischen Fachkräften sprechen, wie etwa mit einem Sozialarbeiter, einem Case Manager/Pflegeberater (einem Spezialisten, der darin ausgebildet ist, sicherzustellen, dass ältere Erwachsene all die Hilfe und Versorgung erhalten, die sie benötigen), dem Allgemeinarzt, einer Krankenpflegekraft und/oder Physio- und Ergotherapeuten. Betreuungspersonen können auch Strategien anwenden, um sich selbst auf die Betreuung vorzubereiten und um ein Betreuungsperson-Burnout zu vermeiden.