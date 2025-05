Übersicht über Alterserscheinungen

Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health

Altern ist ein allmählicher, kontinuierlicher Prozess, der mit natürlichen Veränderungen einhergeht und im frühen Erwachsenenalter beginnt. Während des frühen mittleren Lebensalters beginnen viele Körperfunktionen, nach und nach abzubauen.

Menschen werden nicht ab einem bestimmten Alter plötzlich „ältlich“ oder „gebrechlich“. Traditionell gilt ein Alter von 65 Jahren als der Beginn des höheren Alters. Dies ist jedoch historisch, nicht biologisch begründet. Vor vielen Jahren wurde das 65. Lebensjahr in Deutschland als Rentenalter gewählt. Deutschland führte als erstes Land einen gesetzlichen Ruhestand ein. Im Jahr 1965 wurde in den USA das 65. Lebensjahr als Alter festgelegt, ab dem jemand Anspruch auf die Medicare-Krankenversicherung hat. Dieses Alter liegt nahe am tatsächlichen Rentenalter der meisten Menschen in wirtschaftlich fortgeschrittenen Gesellschaften.

Wann eine Person zu den älteren Erwachsenen zählt, kann auf unterschiedliche Weise beantwortet werden:

Chronologisches Alter basiert ausschließlich auf dem Vergehen der Zeit. Es ist das Alter der Person in Jahren. Das chronologische Alter ist in Bezug auf die Gesundheit nur begrenzt aussagekräftig. Dennoch steigt im Alter die Wahrscheinlichkeit, gesundheitliche Probleme zu entwickeln. Auch ist weniger der normale Alterungsprozess für den Funktionsverlust im höheren Alter verantwortlich als vielmehr die gesundheitlichen Probleme. Da das chronologische Alter dabei hilft, viele gesundheitliche Probleme vorherzusagen, ist es für manche rechtliche und finanzielle Aspekte von Bedeutung.

Das biologische Alter bezieht sich auf die während des Alterns natürlichen Veränderungen im Körper. Da manche Menschen von diesen Veränderungen früher betroffen sind als andere, sind manche Menschen im Alter von 65 Jahren biologisch gesehen bereits älter, während dies auf andere erst ein Jahrzehnt darauf oder noch später zutrifft. Jedoch lassen sich die auffälligsten Unterschiede im äußerlichen Alter unter Menschen im ähnlichen chronologischen Alter auf Lebensstil, Gewohnheiten und subtile Auswirkungen einer Erkrankung zurückführen statt auf Unterschiede im tatsächlichen Alterungsprozess.

Das psychologische Alter basiert darauf, wie eine Person handelt und sich fühlt. So wird zum Beispiel ein 80-Jähriger, der arbeitet, Pläne schmiedet, sich auf bevorstehende Ereignisse freut und an vielen Aktivitäten teilnimmt, als psychologisch jünger erachtet.

Die meisten Menschen, die gesund und aktiv sind, benötigen das Fachwissen eines Geriatrikers (eines Arztes, der auf die medizinische Versorgung älterer Erwachsener spezialisiert ist) erst, wenn sie 70, 75 oder gar 80 Jahre alt sind. Manche Menschen müssen jedoch aufgrund ihrer Erkrankungen bereits in einem jüngeren chronologischen Alter einen Geriatriker aufsuchen.

Normaler Alterungsprozess Menschen fragen sich häufig, während sie älter werden, ob das, was bei ihnen gerade im Körper passiert, normal ist oder nicht. Obwohl Menschen bis zu einem gewissen Maß unterschiedlich altern, sind manche Veränderungen auf innere Prozesse zurückzuführen, und damit auf das Älterwerden an sich. Somit werden solche Veränderungen, auch wenn sie unerwünscht sind, als normal erachtet und manchmal schlicht als „natürliches Älterwerden“ bezeichnet. Diese Veränderungen kommen bei jedem vor, der lang genug lebt. Diese Allgemeingültigkeit ist Teil der Definition des Älterwerdens. Veränderungen sind zu erwarten und allgemein unvermeidbar. Zum Beispiel kommt es im Alter zu einer Verdickung und Verhärtung der Linse im Auge. Dadurch fällt es schwerer, nahe Objekte, wie z. B. Lesematerial, scharf zu sehen (als Alterssichtigkeit oder Presbyopie bezeichnet). Diese Veränderung tritt praktisch bei allen älteren Erwachsenen auf. Damit gilt Alterssichtigkeit im Alter als normal. Andere Begriffe, mit denen diese Veränderungen beschrieben werden können, sind „normale Alterung“ und „Seneszenz“. Was einen normalen Alterungsprozess ausmacht, ist nicht immer eindeutig. Veränderungen, die im Rahmen des normalen Alterungsprozesses auftreten, machen Menschen anfälliger für die Entwicklung bestimmter Erkrankungen. Man kann jedoch manchmal Maßnahmen unternehmen, um diese Veränderungen auszugleichen. Bei älteren Erwachsenen ist es zum Beispiel wahrscheinlicher, dass sie einen Zahn verlieren. Regelmäßige Zahnarztbesuche, weniger Süßigkeiten und regelmäßiges Zähneputzen und Benutzen von Zahnseide kann die Wahrscheinlichkeit für Zahnverlust verringern. Somit ist Zahnverlust, auch wenn dieser im Alter häufig vorkommt, ein vermeidbarer Aspekt des Älterwerdens. Darüber hinaus ähnelt die Abnahme der Funktionstüchtigkeit, die Teil des Älterwerdens ist, manchmal der Abnahme der Funktionstüchtigkeit, die mit einer Erkrankung einhergeht. Zum Beispiel kommt es mit fortgeschrittenem Alter fast bei jedem zu einer leichten Abnahme der geistigen Fähigkeiten, was als normales Altern erachtet wird. Diese Abnahme geht mit zunehmenden Schwierigkeiten beim Lernen neuer Dinge wie Sprachen, mit einer verminderten Aufmerksamkeitsspanne und mit verstärkter Vergesslichkeit einher. Im Gegensatz dazu ist der mit der Demenz einhergehende Verfall sehr viel schwerwiegender. Während sich Menschen hohen Alters beispielsweise gewöhnlich schlecht an Einzelheiten erinnern oder Dinge verlegen, vergessen Demenzkranke zurückliegende Ereignisse möglicherweise völlig. Menschen mit Demenz haben Schwierigkeiten bei der Ausführung normaler täglicher Aufgaben (wie z. B. Autofahren, Kochen und Umgang mit Finanzen) und ihre Umwelt zu begreifen. Dazu gehört die Angabe des aktuellen Jahres und des aktuellen Ortes. Deshalb wird Demenz als Störung betrachtet, auch wenn sie im fortgeschrittenen Alter häufig vorkommt. Bestimmte Arten von Demenz, wie z. B. die Alzheimer-Krankheit, unterscheiden sich auch auf andere Weise vom normalen Alterungsprozess. So sieht zum Beispiel das Hirngewebe (im Rahmen einer Autopsie entnommen) bei Menschen mit bestimmten Formen von Demenz anders aus als das Hirngewebe bei älteren Erwachsenen ohne diese Erkrankung. Damit ist der Unterschied zwischen normalem Älterwerden und Demenz häufig eindeutig. Manchmal erfolgt die Unterscheidung zwischen der Abnahme der Funktionstüchtigkeit, die Teil des Älterwerdens ist, und der Abnahme der Funktionstüchtigkeit, die mit einer Erkrankung einhergeht, willkürlich. Wenn Menschen älter werden, steigt zum Beispiel der Blutzuckerspiegel nach dem Verzehr von Kohlenhydraten stärker an als bei jüngeren Menschen. Dieser Anstieg ist für den Alterungsprozess normal. Wenn dieser Anstieg jedoch einen bestimmten Wert überschreitet, bedeutet dies, dass die Erkrankung Diabetes vorliegt. In diesem Fall ist der Unterschied nur eine Frage des Ausmaßes. Wussten Sie ...

Gesundes (erfolgreiches) Altern Gesundes Altern bezieht sich auf die Verzögerung oder Reduktion von unerwünschten Wirkungen des Älterwerdens. Die Ziele gesunden Alterns sind die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit, die Vermeidung von Erkrankungen und aktiv und unabhängig zu bleiben. Für die meisten Menschen erfordert die Aufrechterhaltung einer guten allgemeinen Gesundheit im Alter mehr Anstrengungen. Hierzu kann es eine Hilfe sein, bestimmte gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, unter anderem die Einhaltung einer ausgewogenen Ernährung

Vermeiden von Zigarettenrauchen und übermäßigem Alkoholkonsum

regelmäßige sportliche Betätigung

Wahrung der geistigen Aktivität und Gesundheit Je früher ein Mensch diese Gewohnheiten entwickelt, desto besser. Es ist jedoch nie zu spät dafür. So können Menschen in gewisser Weise kontrollieren, was bei ihnen im Körper beim Altern passiert. Es gibt Belege dafür, dass in den USA gesundes Altern auf dem Vormarsch ist: Eine prozentuale Abnahme der Menschen im Alter zwischen 75 und 84 Jahren, die Beeinträchtigungen berichten

Eine prozentuale Abnahme der Menschen im Alter von über 65 Jahren mit schwächenden Erkrankungen.

Eine Zunahme der ältesten Menschen in einem Alter von 85 Jahren und älter, einschließlich derjenigen, die das 100. Lebensjahr erreicht haben Das Studium des Alterns