Verarbeitete Lebensmittel, Bio-Lebensmittel und genmanipulierte oder genetisch veränderte Lebensmittel

Genmanipulierte oder genetisch veränderte Lebensmittel sind Nahrungsmittel, die genetisch veränderte Organismen (GVO) enthalten.

Gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO) enthalten genmanipulierte oder genetisch veränderte Lebensmittel DNA, die durch Labortechniken verändert wurde und die so nicht durch konventionelle Zucht oder in der Natur gefunden werden können. Genetisch veränderte Lebensmittel gibt es in der US-amerikanischen Lebensmittelversorgung seit Anfang der 1990er Jahre, und ihre Sicherheit für Mensch und Tier wird von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Environmental Protection Agency (EPA) und der USDA überwacht.

Seit Januar 2022 müssen Lebensmittel mit einer Kennzeichnung versehen werden, die angibt, ob es sich um genveränderte Lebensmittel handelt. Diese Nahrungsmittel sind häufig Bestandteile von anderen Nahrungsmitteln und können schwer zu identifizieren sein.

Obwohl der Verzehr von genmanipulierten Lebensmitteln kein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellt, haben Lebensmittel-Verbraucherschutzorganisationen Bedenken geäußert, hinsichtlich der Entwicklung von Allergien (wenn die übertragene DNA aus einem allergenen Nahrungsmittel stammt) und einer Antibiotikaresistenz aufgrund des Verzehrs von herbizidresistenten Kulturen, die theoretisch modifizierte antibiotikaresistente Gene in den menschlichen Verdauungstrakt übertragen könnten. Laut WHO ist das Risiko einer solchen Antibiotikaresistenz sehr gering, aber nicht unbedeutend.