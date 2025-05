Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

Für eine gesunde Ernährung sind allgemeine Richtlinien entwickelt worden, obwohl der tägliche Bedarf für Nahrungsmittel, darunter auch für essenzielle Nährstoffe, abhängig von Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, körperlicher Aktivität und der Verbrennungsrate des Körpers für Kalorien (Stoffwechselrate) unterschiedlich ist. Das wissenschaftliche Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences – National Research Council der USA und das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium (U.S. Department of Agriculture) veröffentlichen regelmäßig die empfohlenen Verzehrmengen für Protein, Vitamine und Mineralstoffe. Wenn sich gesunde Menschen entsprechend ernähren, ist ihr Bedarf an den aufgeführten Stoffen gedeckt.

Das Amt für Landwirtschaft der USA (U.S. Department of Agriculture) hat zudem MyPlate veröffentlicht, eine Website, die Menschen dabei hilft, eine gesunde Ernährung zu befolgen und das zu essen, was gesund ist und zu ihrem Lebensstil passt.

Im Allgemeinen empfehlen die Behörden der Bevölkerung:

sich in jedem Lebensstadium gesund zu ernähren

solche nährstoffreichen Speisen und Getränke zu wählen und zu genießen, die dem persönlichen Lebensstil, der eigenen kulturellen Tradition und dem persönlichen finanziellen Rahmen entsprechen

den Nährstoffbedarf aus den einzelnen Nahrungsmittelgruppen mit nährstoffreichen Nahrungsmitteln und Getränken zu decken und den Kalorienbedarf nicht zu überschreiten

Nur moderate Mengen von Nahrungsmitteln und Getränken mit höherem Anteil an Zuckerzusätzen, gesättigten Fetten und Natrium sowie von alkoholischen Getränken zu konsumieren

Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist ebenfalls wichtig.

Das Weglassen von Transfetten im Ernährungsplan wird empfohlen. Wann immer möglich, sollten statt gesättigten Fetten und Transfetten einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einschließlich mehrfach ungesättigter Fette wie die Omega-3-Fettsäuren, verwendet und konsumiert werden.