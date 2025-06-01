skip to main content
Krankengeschichte und körperliche Untersuchung bei Erkrankungen des Blutes

VonDavid J. Kuter, MD, DPhil, Harvard Medical School
Überprüft vonJerry L. Spivak, MD; MACP, , Johns Hopkins University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet Geändert Juni 2025
Zunächst wird die Krankengeschichte des Patienten erfragt (Symptome sowie beruflich bedingter oder anderer Kontakt (Exposition), Medikamente und die Familiengeschichte). Der Arzt führt eine körperliche Untersuchung durch. Die Ergebnisse der Anamnese und der körperlichen Untersuchung helfen den Ärzten dabei, zu entscheiden, welche Labortests folgen. Fachärzte für Erkrankungen des Blutes werden als Hämatologen bezeichnet.

Krankengeschichte

Eine Bluterkrankung kann aufgrund einer großen Anzahl an möglichen Symptomen vermutet werden. Zudem ist das Risiko durch bestimmte Faktoren in der Krankengeschichte erhöht. Einige Beispiele sind:

  • Eine Bluterkrankung bei einem Familienmitglied

  • Eine andere Erkrankung (wie zum Beispiel eine Nieren- oder Lebererkrankung), die zu Erkrankungen des Blutes führen kann

  • Die ethnische Abstammung oder Herkunft (zum Beispiel tritt die Sichelzellanämie hauptsächlich bei Personen mit schwarzer Hautfarbe auf)

  • Anwendung von Arzneimitteln, die zu Blutungen führen können (wie Aspirin, nichtsteroidale Antirheumatika oder Warfarin)

  • Kontakt (zum Beispiel beruflich bedingt) mit chemischen Stoffen, was zu Blutungen oder einer Schädigung des Knochenmarks führen kann

  • Vor Kurzem aufgetretene Infektionen, die die Anzahl der Blutkörperchen erhöhen oder verringern können

Körperliche Untersuchung

Bei der körperlichen Untersuchung suchen Ärzte nach bestimmten körperlichen Befunden im Zusammenhang mit einer Bluterkrankung.

  • Die Haut und Schleimhäute (wie die Innenseite der Augenlider oder des Mundes) werden untersucht. Zudem wird der Patient auf Blässe, auffällige Blutgefäße (Teleangiektasie), Blutergüsse, kleine rote, violette oder braune Flecken, Gelbsucht oder Ausschlag untersucht.

  • Hals, Unterarm und Leistengegend werden nach vergrößerten Lymphknoten abgetastet.

  • Die Gelenke werden auf Empfindlichkeit und Schwellungen untersucht.

  • Der Bauchraum wird nach Vergrößerungen von Milz oder Leber abgetastet.

  • Bei einer rektalen Untersuchung wird der Stuhl auf Blut untersucht.

Die Ergebnisse der Anamnese und der körperlichen Untersuchung helfen den Ärzten dabei, zu entscheiden, welche Labortests folgen.

