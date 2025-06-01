Krankengeschichte und körperliche Untersuchung bei Erkrankungen des Blutes

Zunächst wird die Krankengeschichte des Patienten erfragt (Symptome sowie beruflich bedingter oder anderer Kontakt (Exposition), Medikamente und die Familiengeschichte). Der Arzt führt eine körperliche Untersuchung durch. Die Ergebnisse der Anamnese und der körperlichen Untersuchung helfen den Ärzten dabei, zu entscheiden, welche Labortests folgen. Fachärzte für Erkrankungen des Blutes werden als Hämatologen bezeichnet.

Krankengeschichte Eine Bluterkrankung kann aufgrund einer großen Anzahl an möglichen Symptomen vermutet werden. Zudem ist das Risiko durch bestimmte Faktoren in der Krankengeschichte erhöht. Einige Beispiele sind: Eine Bluterkrankung bei einem Familienmitglied

Eine andere Erkrankung (wie zum Beispiel eine Nieren- oder Lebererkrankung), die zu Erkrankungen des Blutes führen kann

Die ethnische Abstammung oder Herkunft (zum Beispiel tritt die Sichelzellanämie hauptsächlich bei Personen mit schwarzer Hautfarbe auf)

Anwendung von Arzneimitteln, die zu Blutungen führen können (wie Aspirin, nichtsteroidale Antirheumatika oder Warfarin)

Kontakt (zum Beispiel beruflich bedingt) mit chemischen Stoffen, was zu Blutungen oder einer Schädigung des Knochenmarks führen kann

Vor Kurzem aufgetretene Infektionen, die die Anzahl der Blutkörperchen erhöhen oder verringern können