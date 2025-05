Eisenmangelanämie

Stillen der Blutung

Eisenergänzungsmittel

Da starke Blutungen den häufigsten Grund für einen Eisenmangel darstellen, ist es natürlich stets der erste Schritt, die Ursache zu finden und die Blutung zu stoppen.

Die übliche Ernährung genügt gewöhnlich nicht, um einen durch chronischen Blutverlust verursachten Eisenmangel auszugleichen, und der Körper hat einen kleinen Eisenspeicher. Da üblicherweise auch die Eisenreserven des Körpers gering sind, müssen sie durch die Einnahme von Präparaten aufgestockt werden.

In der Regel müssen Eisenpräparate 3 bis 6 Wochen lang eingenommen werden, selbst wenn eine Blutung inzwischen gestillt ist. Eisenpräparate werden im Allgemeinen oral eingenommen. Bei Einnahme von Eisenpräparaten sieht der Stuhl dunkel oder schwarz aus, und sie führen häufig zu Verstopfung. Am besten kann der Organismus das Eisen aufnehmen, wenn die Tabletten eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten gemeinsam mit Vitamin C (entweder Orangensaft oder einem Vitaminpräparat) eingenommen werden. Wenn die eigentliche Anämie behoben ist, sollte die Behandlung noch weitere 6 Monate fortgesetzt werden, damit der Körper seine Eisenreserven auffüllen kann. Manchmal wird Eisen über eine Vene (intravenös) verabreicht, wenn große Mengen an Eisen notwendig sind oder der Betroffene es nicht verträgt, das Eisen über den Mund einzunehmen.

Es werden regelmäßig Blutuntersuchungen vorgenommen, um zu gewährleisten, dass der Eisengehalt ausreichend ist.

Die Behandlung des Eisenmangels stellt auch eine Behandlung von Pica dar.