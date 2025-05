Antibiotika

Manchmal Kortikosteroide oder chirurgischer Eingriff

Eine Endophthalmitis ist ein medizinischer Notfall .

In der Regel wird eine sofortige Behandlung mit Antibiotika erforderlich, um das Sehvermögen zu erhalten und die Gesundheit des Auges zu schützen. Eine Verzögerung von wenigen Stunden kann in extremen Fällen zu einem vollständigen Verlust des Sehvermögens führen. Die Wahl des Antibiotikums kann auf den Befund des Organismus eingestellt werden, der als Ursache für die Endophthalmitis erkannt wurde. Antibiotika können in das Auge oder in die Vene (intravenös) injiziert werden, oder beides.

Während des Besuchs beim Arzt können Patienten mit sehr schlechtem Sehvermögen Kortikosteroide erhalten oder einem chirurgischen Eingriff unterzogen werden. Kortikosteroide können einige Tage lang nach der Injektion von Antibiotika zum Einnehmen (oral) verabreicht oder in selteneren Fällen in das Auge gespritzt werden. Ein operativer Eingriff kann nötig sein, um infiziertes Gewebe aus dem Augeninnern zu entfernen, was die Chancen erhöht, die Infektion aufzuhalten.