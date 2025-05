Eine kompressive Optikusneuropathie durch einen Tumor oder eine Raumforderung führt in der Regel zu einem langsamen, schmerzlosen und fortschreitenden Verlust des Sehvermögens. Sie betrifft in der Regel ein Auge und typischerweise das zentrale Sehvermögen, mit Ausnahme von Tumoren in der Hypophyse, die das Chiasma opticum (die Sehnervenkreuzung, an der die Sehnerven im Gehirn verlaufen) zusammendrücken können. In diesem Fall kommt es zu einem Verlust des peripheren Sehvermögens in beiden Augen.