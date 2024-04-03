Verschluss der zentralen Venen und Venenäste der Netzhaut

In der Regel erstellt der Arzt die Diagnose durch einen Blick in das Auge mit einem Ophthalmoskop und manchmal durch diagnostische Tests.
Eine Behandlung kann das Sehvermögen oft verbessern.
Die zentrale Netzhautvene ist die Hauptvene, die das Blut aus der Netzhaut ableitet. Eine Blockierung kann in der Hauptvene oder in den Ästen der Vene auftreten. (Siehe auch Netzhauterkrankungen – ein Überblick).
Eine Verstopfung der zentralen Netzhautvene tritt hauptsächlich bei älteren Menschen auf. Risikofaktoren umfassen
Erhöhte Viskosität (Verdickung) des Bluts
Manchmal ist die Ursache der Blockierung nicht bekannt.
Symptome eines Netzhautvenenverschlusses
Blockierungen der zentralen Netzhautvene verursachen einen schweren, schmerzlosen und in der Regel plötzlichen Verlust des Sehvermögens, doch kann dieser Verlust auch allmählich über einen Zeitraum von Tagen bis Wochen hinweg erfolgen.
Zudem können Blockierungen der zentralen Netzhautvene das Wachstum abnormaler Blutgefäße auf der Netzhaut oder Iris verursachen. Manchmal bluten diese abnormalen Blutgefäße oder rufen eine schmerzhafte Art des Glaukoms (bezeichnet als neovaskuläres Glaukom) hervor. Bei einem neovaskulären Glaukom verschließen anormale Blutgefäße, die sich in der Iris gebildet haben, den Raum zwischen der Iris und der Hornhaut, was den Abfluss der Flüssigkeit aus dem Auge blockiert und zu einem Druckanstieg im Auge führt (Glaukom). Weitere Komplikationen können Blutungen im Glaskörper (der klaren, gelartigen Substanz im Augapfel, die ihm seine runde Form verleiht) sein.
Diagnose eines Netzhautvenenverschlusses
Untersuchung des Auges durch den Arzt
Fluoreszenzangiografie
Optische Kohärenztomografie
Mitunter andere Tests
Mit Einsatz eines Ophthalmoskops kann der Arzt Veränderungen in den Blutgefäßen und der Netzhaut erkennen. Ist die zentrale Vene der Netzhaut blockiert, so können die Venen anschwellen (und erweitert erscheinen), blutende Flecken über die gesamte Netzhaut verteilt und der vordere Teil des Sehnervs geschwollen sein.
Eine Fluoreszenzangiografie hilft, das Ausmaß der Netzhautschädigung zu bestimmen und unterstützt den Arzt bei der Erstellung eines Behandlungsplans. Bei diesem Test injiziert der Arzt Fluorescein in eine Armvene und fotografiert dann die Netzhaut. Dank des Farbstoffs sind die Blutgefäße der Netzhaut besser auf der Aufnahme zu erkennen. Eine optische Kohärenztomografie (eine bildgebende Untersuchung) kann eine Schwellung der Netzhaut zeigen, was häufig vorkommt.
Sobald ein Netzhautvenenverschluss diagnostiziert wurde, führt der Arzt oft Tests durch, um Krankheiten zu identifizieren, die das Risiko für die Entstehung von Verschlüssen erhöhen können. Je nach vermuteter Krankheit können Ärzte Patienten auf Diabetes (durch Messung des Blutzucker- oder des Hämoglobin-A1C-Spiegels), auf Glaukom (durch Messung des Augeninnendrucks), auf Bluthochdruck (durch Messung des Blutdrucks) und auf solche Erkrankungen untersuchen, die zu dickes Blut verursachen (und die als Hyperviskosität bezeichnet werden).
Behandlung eines Netzhautvenenverschlusses
Injektion von Medikamenten in das Auge
Laserbehandlung der abnormalen oder einblutenden Blutgefäße
Bestimmte Medikamente können in das Auge injiziert werden, oder es kann ein Implantat injiziert werden, das langsam konstante Mengen an Kortikosteroiden in das Auge freisetzt. Eine Laserbehandlung der undichten Blutgefäße kann ebenfalls das Sehvermögen einiger Patienten verbessern, die unter einer Blockierung in einer Abzweigung der Netzhautvene leiden. Obwohl die Behandlung dazu beiträgt, das Sehvermögen bei einigen Personen wiederherzustellen, kommt es bei vielen Personen zu einem dauerhaften Sehverlust. Daher ist es wünschenswert, solche Verschlüsse durch die Kontrolle der Risikofaktoren (z. B. Bluthochdruck, Diabetes und andere Risikofaktoren für Atherosklerose) zu verhindern.
Eine Laserbehandlung kann zur Zerstörung der abnormalen Blutgefäße eingesetzt werden, um ein neovaskuläres Glaukom zu behandeln oder zu verhindern oder um einen weiteren Verlust des Sehvermögens durch Blutung im Auge zu vermeiden.
Prognose bei Netzhautvenenverschluss
Wie viel Sehkraft Menschen nach einem Netzhautvenenverschluss noch behalten, hängt hauptsächlich von 2 Aspekten ab:
Ob die Blockierung die zentrale Vene der Netzhaut oder eine Abzweigung betrifft
Von der Sehschärfe zur Zeit der Blockierung
Die meisten Menschen erleiden bis zu einem gewissen Grad einen dauerhaften Verlust des Sehvermögens.
Wenn die Sehschärfe zur Zeit der Blockierung der Netzhautvene gut ist (was in der Regel der Fall ist, wenn nur eine Abzweigung blockiert ist), ist es wahrscheinlich, dass sie gut, manchmal fast normal bleibt. Wenn die Sehschärfe schlecht ist (zum Beispiel schlechter als 20/200), wird sie schlecht bleiben oder sich bei 80 % der Betroffenen verschlechtern. Ein Zentralvenenverschluss der Netzhaut tritt selten erneut auf.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass das MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quelle verantwortlich ist.
National Eye Institute: Eine Ressource für Erwachsene und Kinder (auf Englisch und Spanisch), um mehr über die Augengesundheit zu erfahren, und die Zugang zu Öffentlichkeitskampagnen bietet