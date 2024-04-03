Verschluss der zentralen Venen und Venenäste der Netzhaut

Untersuchung des Auges durch den Arzt

Fluoreszenzangiografie

Optische Kohärenztomografie

Mitunter andere Tests

Mit Einsatz eines Ophthalmoskops kann der Arzt Veränderungen in den Blutgefäßen und der Netzhaut erkennen. Ist die zentrale Vene der Netzhaut blockiert, so können die Venen anschwellen (und erweitert erscheinen), blutende Flecken über die gesamte Netzhaut verteilt und der vordere Teil des Sehnervs geschwollen sein.

Eine Fluoreszenzangiografie hilft, das Ausmaß der Netzhautschädigung zu bestimmen und unterstützt den Arzt bei der Erstellung eines Behandlungsplans. Bei diesem Test injiziert der Arzt Fluorescein in eine Armvene und fotografiert dann die Netzhaut. Dank des Farbstoffs sind die Blutgefäße der Netzhaut besser auf der Aufnahme zu erkennen. Eine optische Kohärenztomografie (eine bildgebende Untersuchung) kann eine Schwellung der Netzhaut zeigen, was häufig vorkommt.

Sobald ein Netzhautvenenverschluss diagnostiziert wurde, führt der Arzt oft Tests durch, um Krankheiten zu identifizieren, die das Risiko für die Entstehung von Verschlüssen erhöhen können. Je nach vermuteter Krankheit können Ärzte Patienten auf Diabetes (durch Messung des Blutzucker- oder des Hämoglobin-A1C-Spiegels), auf Glaukom (durch Messung des Augeninnendrucks), auf Bluthochdruck (durch Messung des Blutdrucks) und auf solche Erkrankungen untersuchen, die zu dickes Blut verursachen (und die als Hyperviskosität bezeichnet werden).