Keratokonjunktivitis phlyktaenulosa

Auftreten kleiner gelbgrauer, erhabener Knötchen (sogenannte Phlyktäne) am Limbus (der Verbindungsbereich zwischen Binde- und Hornhaut), an der Hornhaut oder der Bindehaut. Die Knötchen dauern mehrere Tage bis zwei Wochen lang an. Auf der Bindehaut bilden sich aus den Knötchen offene Wunden (Geschwüre), die jedoch abheilen, ohne Narben zu hinterlassen. Bei einer Beteiligung der Hornhaut kann es zu starkem Tränen der Augen, Photophobie (Schmerzen bei Einstrahlung von hellem Licht ins Auge), verschwommener Sicht, Schmerzen und einem Fremdkörpergefühl im Auge kommen. Viele Betroffene haben auch eine Rötung des Auges, verschwommenes Sehen, erhöhte Lichtempfindlichkeit, Fremdkörpergefühl im Auge und manchmal sichtbare Flocken toter Haut an den Augenlidrändern (seborrhoische Blepharitis).

Ein häufiges Wiederauftreten der Erkrankung kann zu Hornhauttrübung und zur Bildung winziger Blutgefäße auf der Hornhaut führen. Die Sehfähigkeit der Betroffenen kann beeinträchtigt sein.